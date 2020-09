In Laufe der Woche hatte Apple die Einladungen für die September-Keynote verschickt. Das Apple Event findet am 15. September 2020 statt. Lange müssen wir uns somit nicht mehr gedulden, bis Apple die nächsten Produktneuheiten vorstellt. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wir begleiten die Keynote per Live-Ticker. Dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple September Keynote

Die letzte Apple Keynote liegt schon ein paar Monate zurück. Im Juni hatte Apple zur Online-WWDC geladen und unter anderem iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, Apple Silicon und vieles mehr vorgestellt. In Kürze geht es mit der nächsten Keynote weiter. Aufgrund der COVID-19 Pandemie findet diese ebenfalls als Online-Event statt. Was erwartet uns?

Apple Watch 6 / Apple Watch SE

In den vergangenen Tagen gab es bereits eine Vielzahl an Gerüchten, über welche Neuheiten Apple am kommenden Dienstag sprechen wird. Vorab sei gesagt, dass es sehr wahrscheinlich keine Ankündigung der neuen iPhone-Modelle geben wird. Apple hatte bereits vor Wochen zu verstehen gegeben, dass sich die neuen iPhone-Modelle um wenige Wochen verschieben. Von daher rechnen wir mit einer weiteren Apple Keynote im Oktober, die neue iPhone-Modelle hervorbringt.

Es zeichnet sich ab, dass Apple in diesem Jahr die neue Apple Watch Generation losgelöst vom iPhone präsentiert. Von daher rechnen wir mit der Ankündigung der Apple Watch 6 bzw. Apple Watch Series 6.

Den Gerüchten zufolge wird Apple das Display verbessern, einen Sensor zur Blutsauerstoffmessung sowie zur Schlafüberwachung verbauen. Zudem dürfte es weitere kleine Optimierungen (z.B. bessere drahtlose Anbindung) geben. Vielmehr erwarten wir nicht.

Darüberhinaus könnte Apple ein neues Einsteiger-Modell der Apple Watch vorstellen, die die bisherige Apple Watch 3 ablöst. Ob es sich dabei um eine Apple Watch SE handelt, bleibt abzuwarten. Denkbar ist auch, dass Apple eine überarbeitete Apple Watch 4 (4S?) auf den Markt bringen wird. Den Gerüchten zufolge wird die Einsteiger Apple Watch auf der Apple Watch 4 basieren, allerdings keine EKG-Funktion besitzen.

iPad Air 4 / iPad 8

Ein weiteres Gerücht besagt, dass Apple seine September-Keynote nutzt, um ein neues iPad Air 4 zu präsentieren. Dies halten wir für durchaus wahrscheinlich. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich das iPad Air 4 optisch am iPad Pro anlehnt. Das Gerät soll ein rahmenloses Design (allerdings ohne Face ID) erhalten. Der Touch ID Fingerabdrucksensor könnte im Powerbutton untergebracht sein. Ansonsten wird Apple einen leistungsstärkeren Prozessor verbauen und sicherlich das Kamerasystem ein Stück weit aufwerten.

Auch ein neues iPad 8 könnte in den Startlöchern stehen. Dieses wird im Vergleich zum aktuellen iPad 7 vermutlich einen schnelleren Prozessor und ggfs. ein größeres Display besitzen.

iOS 14, watchOS 7 und Co.

iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 und macOS Big Sur werden seit Juni im Rahmen einer Betaphase getestet. Wir gehen davon aus, dass Apple am Abend der Keynote die Golden Master zu iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7 veröffentlicht und einen Termin für die finale Version nennt. Bei macOS Big Sur wird es etwas andern sein. Das Mac-Update wird ein paar Wochen später erscheinen. Wir rechnen frühestens Mitte Oktober mit der Freigabe.

Sonstiges?

Schwer zu sagen. Vielmehr erwarten wir im Rahmen des Apple September-Events nicht. Gut möglich, dass noch die ein oder andere Apple Produkt vorgestellt wird. Gerüchte zu neuen Produkten gibt es viele: AirTags, AirPods Studio, ein neues Apple TV und mehr. Mit neuen Macs rechnen wir erst später in diesem Jahr.

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid, bei unserem Live-Ticker vorbeiguckt und mit uns durch den Abend geht.