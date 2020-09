Vieles spricht dafür, dass Apple am kommenden Dienstag neue Apple Watch Modelle vorstellen und zeitnah auf den Markt bringen wird. Das Motto des Apple September-Events lautet „Die Zeit läuft“ bzw. „Time flies“ und impliziert, dass Apple neue Apple Watch Modelle ankündigen wird. Zudem hatte Apple bereits bestätigt, dass sich die neuen iPhone-Modelle um wenige Wochen verschieben werden. Am späten Sonntag Abend erreichen uns noch neue Gerüchte zur Apple Watch 6.

Apple Watch 6 in neuer Farbe und angeblich mit Schnell-Ladefunktion

Leaker @L0vetodream, der in den letzten Wochen und Monaten mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich am heutigen Sonntag zu Wort und lässt ein paar Appetithäppchen fallen. In einer Serie an Tweets spricht er unter anderem davon, dass die Apple Watch in einer neue Farbe erscheinen wird.

In den letzten Wochen gab es mehrere Gerüchte, dass Apple das iPhone 12 bzw. iPhone 12 Pro in der Farbe Navy Blue bzw. Marineblau auf den Markt bringen wird. Von daher könnte man der Meinung sein, dass es auch bei der Apple Watch die neue Farbe „Blau“ sein wird.

new color for Apple Watch — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

In einem weiteren Tweet heißt es „quick charge for Apple ( )“. iPhone und iPad besitzen bereits eine Schnell-Ladefunktion. Ein Produkt, welches mit dem Wort Apple anfängt, soll ebenso eine Schnell-Ladefunktion erhalten. Hier fällt uns natürlich direkt die Apple Watch 6 ein. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Apple Watch 6 einen neuen Sensor zur Schlafüberwachung erhalten wird. Da würde eine Schnell-Ladefunktion durchaus Sinn machen. Nachts, wo die Apple Watch bislang geladen wird, trägt der Nutzer seine Uhr und nach dem Aufstehen könnte die Uhr mit der Schnell-Ladefunktion geladen werden.

quick charge for Apple ( ) — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 13, 2020

In einem dritten Tweet heißt es „Online Sep 15“. Die impliziert, dass die neuen Produkte bereits ab dem 15. September im Apple Online Store zur Bestellung zur Verfügung stehen. Neben der Apple Watch 6 wird am kommenden Dienstag eine neue Einsteiger Apple Watch (Apple Watch SE?), das iPad Air 4 sowie das iPad 8 erwartet.