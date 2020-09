Etwas mehr als 24 Stunden trennen uns noch von der morgigen Keynote, die unter dem Motto „Time flies“ bzw. zu deutsch „Die Zeit läuft“ steht. Wie es der Name schon vermuten lässt und in den letzten Tagen bereits in der Gerüchteküche kolportiert wurde, dreht sich das Apple September Event unter anderem um die Apple Watch 6. Nun gibt es noch ein paar weitere Informationen.

Apple Watch 6 mit SpO2-Sensor und randloses iPad Air 4 im Anmarsch

Einen Tag vor der Apple Keynote meldet sich der für gewöhnlich gut informierte Mark Gurman von Bloomberg zu Wort und teilt seine jüngsten Erkenntnisse mit uns. Die Kurfassung lautet: es kommen neue Apple Watch und iPad-Modelle. Vor Oktober wird es die iPhone 12 Familie nicht geben.

Gehen wir etwas konkreter auf die Informationen ein. Die Apple Watch 6 wird in den gleichen Größen (44mm und 40mm) vorgestellt, wie es bei der Apple Watch 5 der Fall ist. Gleichzeitig wird Apple bei der Apple Watch 6 auf einen Sp02-Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts setzen. Darüberhinaus soll Apple eine neue Einsteiger Apple Watch präsentieren. Diese geisterte zuletzt als Apple Watch SE umher. Apple könnte dabei das Design der Apple Watch 4 aufgreifen, allerdings auf die EKG-Funktion verzichten.

Neues randloses iPad Air 4

Weiter hieß es in dem Bericht, dass Apple ein neues randloses iPad Air 4 präsentieren wird. Das Design des Gerätes wird sich beim iPad pro orientieren. Den allerneuesten A-Chip soll das Gerät nicht erhalten. Auch ein ProMotion-Display soll nicht verbaut sein. Bleibt spannend, ob Apple gleichzeitig ein neues iPad 8 als Einsteiger-Modell ankündigen wird.

Weiter Geräte in der Pipeline

Darüberhinaus sind bei Apple weitere Geräte in der Pipeline. Macs mit Apple Silicon sollen im November vorgestellt werden. Auch die AirTags und Apple Over-Ear-Kopfhörer sollen noch dieses Jahr erscheinen. Ein kleinerer HomePod ist ebenso in der Entwicklung.