Samsung wird am 23. September 2020 ein weiteres Unpacked-Event abhalten. Dabei gibt die Ankündigung bereits einen Hinweis auf die nächste Smartphone-Enthüllung des Unternehmens. So wird Samsung unter dem Motto „Unpacked für Fans“ aller Voraussicht das Galaxy S20 FE (Fan-Edition) vorstellen.

Am 23. September um 16:00 Uhr wird bei Samsung wieder ausgepackt. Dieses Mal wird wahrscheinlich das Samsung Galaxy S20 FE der Star der Show sein. Hierbei handelt es sich um eine Lite-Version des S20.

Das Samsung Galaxy S20 FE soll laut den aktuellen Gerüchten ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bieten. Sollten die Gerüchte zutreffen, wird Samsung der 5G-Variante einen relativ flotten Snapdragon 865 spendieren, während sich das 4G-Modell mit dem hauseigenen Samsung Exynos 990 zufriedengeben muss. In Hinsicht auf die Kameras soll Samsung drei Sensoren mit ma­xi­mal 12 Megapixeln samt Ultraweitwinkel- und Te­le­ob­jek­tiv einsetzen. Die Frontkamera soll mit 32 Me­ga­pi­xeln arbeiten.

We asked. You answered. We delivered. Here’s the Galaxy for every fan. Unpacked, September 23, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/3r3q5iZfnT

