Immer mal wieder hat die Deutsche Telekom in den letzten Wochen und Monaten eine Wasserstandsmeldung zum Netzausbau abgegeben. Allerdings richteten sich diese Meldungen in erster Linie an Endverbraucher. Nun hält das Unternehmen Informationen für Unternehmenskunden bereit.

Telekom setzt bundesweiten Glasfaserausbau in Gewerbegebieten fort

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen bundesweiten Glasfaserausbau in Gewerbegebieten fortsetzt. Knapp 4.000 Unternehmen in 14 weiteren Kommunen können vom Glasfaserausbau der Telekom in deutschen Gewerbegebieten profitieren. Die Telekom will den Unternehmen Verbindungen mit Höchst-Geschwindigkeiten von bis zu 1 GBit/s bieten.

Zu den Kommunen, deren Gewerbegebiete ausgebaut werden sollen, gehören: Bad Sobernheim, Bad Soden, Bodelshausen, Eschborn, Freiburg, Hannover, Hirschberg, Karlsbad, Kassel, Kehl, Mainz, Mörfelden-Walldorf, Offenbach und Wiesbaden.

Die Telekom schreibt