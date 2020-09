Nachdem US-Präsident Trump angekündigt hatte, chinesische Apps aus den USA zu verdammen, galt Microsoft als Topanwärter für die Übernahme des US-Geschäfts von TikTok. Doch wie der Softwarekonzern nun bekannt gibt, sind die Verhandlungen mit TikToks Mutterfirma ByteDance gescheitert. Stattdessen könnte Oracle den Zuschlag bekommen.

Die Geschichte rund um den Verkauf von TikTok nimmt eine überraschende Wendung. Zählte bisher Microsoft als sicherster Kandidat für die Übernahme der US-Geschäfte der Videoclip-Plattform, gilt jetzt Oracle als neuer Favorit auf einen Deal mit ByteDance. So hat sich das chinesische Unternehmen laut dem Wall Street Journal gegen das Angebot von Microsoft entschieden und stattdessen die Gespräche mit Oracle fortgesetzt. So erklärt Microsoft mit Bezug auf die Änderungen, die man vornehmen wollte:

„ByteDance ließ uns heute wissen, dass sie die US-Aktivitäten von TikTok nicht an Microsoft verkaufen würden […] Wir sind zuversichtlich, dass unser Vorschlag für die Nutzer von TikTok gut gewesen wäre und gleichzeitig die nationalen Sicherheitsinteressen geschützt hätte. Um dies zu erreichen, hätten wir wesentliche Änderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass der Dienst den höchsten Standards für Sicherheit, Datenschutz, Online-Sicherheit und Bekämpfung von Fehlinformationen entspricht. Wir haben diese Grundsätze in unserer Erklärung vom August deutlich gemacht. Wir sind gespannt, wie sich der Dienst in diesen wichtigen Bereichen weiterentwickelt“.