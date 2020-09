Bereits gestern Abend hatte Apple das Firmware-Update 3A283 für die AirPods Pro und AirPods 2 zum Download bereit gestellt. Aufgrund der fehlenden Release-Notes konnten wir nur darüber spekulieren, welche Verbesserungen die Apple Kopfhörer erhalten. Nun haben wir die Gewissheit, dass das Firmware-Update die AirPods-Pro auf die neue Funktion „Räumliches Audio“ (englisch: Spital Audio) vorbereitet.

Im Rahmen seiner WWDC Keynote hatte Apple Neuheiten für seine AirPods-Familie vorgestellt. Räumliches Audio ist exklusiv für die AirPods Pro angedacht, während der automatische Wechsel für folgende Geräte bereit stehen wird: AirPods Pro, AirPods (2. Generation), Powerbeats, Powerbeats Pro und Beats Solo Pro.

Apple beschreibt Räumliches Audio wie folgt

Zum automatischen Wechsel heißt es

Auf Twitter mehreren sich bereits die Berichte, dass die Firmware 3A283 in Kombination mit der iOS 14 Beta die Funktion „Räumliches Audio“ bei den AirPods Pro freischaltet. Sobald die Funktion, z.B. über das Kontrollzentrum aktiviert ist, und auch die Audioquelle die Funktion unterstützt, wird die Audioausgabe über die AirPods Pro so angepasst, dass das Audioquelle auch bei Kopfbewegungen etc. die zentrale Rolle übernimmt.

The new AirPods Pro firmware with Spatial Audio support is amazing and eerie. For a second I thought they weren’t connected because audio (in scenes without surround) sounds like it really is coming from the device. The setup flow has also been updated. pic.twitter.com/lMhrkTaif1

— Steve Moser (@SteveMoser) September 14, 2020