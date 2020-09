Apple erprobt derzeit in Kalifornien ein neues In-and-Out-Store-Konzept, um sich auf den heißen Hardware-Herbst vorzubereiten. Insbesondere in Corona-Zeiten will das Unternehmen mit einem optimierten System seine Kunden schnell und sicher mit dem iPhone 12, Apple Watch 6 und Co. versorgen.

Apple testet neues Store-Konzept

Wie AppleInsider berichtet, soll das neue Store-Konzept „Apple Express“ ein neues Einzelhandelserlebnis bieten, das sich auf zwei wesentliche Aspekte konzentriert: Auftragsabholungen und Genius Bar-Termine.

Wie auf Fotos zu sehen ist, wurde der Apple Store in Burlingame in eine behelfsmäßige Anlaufstelle für Express-Abholungen von Online-Bestellungen und Einzelterminen an der Genius Bar verwandelt. Beide Dienste sind nur nach Voranmeldung nutzbar.

Pretty great experience w/ new @Apple store setup in Burlingame. Folks there said it’s 1st Apple Store in the world to test “express” approach pic.twitter.com/PvW3uxyHhT — Marci Harris (@marcidale) September 14, 2020

Eine provisorische Trennwand, die direkt in den Glastüren des Stores errichtet wurde, bietet Holztheken, Vitrinen und Platz für mindestens vier Mitarbeiter. Die Mitarbeiter des Geschäfts sind in Abständen von knapp 2 Meter entlang der Fassade hinter einer aus Plexiglas bestehenden Barriere positioniert. Ein kleiner Durchgang befindet sich auf der Höhe der Theke, während an jedem Fenster ein Lautsprechersystem als Kommunikationsmittel dient.

Produktvitrinen mit iPhone- und iPad-Zubehör, AirPods sowie anderen Geräten trennen die Servicestationen. Schwarze Punkte auf dem Boden zeigen an, wo Kunden stehen dürfen, um sich in sicherer Entfernung von anderen Besuchern aufzuhalten.

Kunden, die sich beim Einkauf im Apple Online Store für die Express-Abholung in Burlingame entschieden haben, werden gebeten, ihren QR-Code-Beleg und ihren Ausweis einem Mitarbeiter vor Ort vorzulegen. Obwohl nicht ausdrücklich auf der Beschilderung vermerkt, scheint die Belegung auf jeweils einen Kunden pro Fenster beschränkt zu sein. Diejenigen, die Termine haben, dürfen sich draußen anstellen, bis sie an der Reihe sind.