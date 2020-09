Apple hat die heutige September Keynote nicht nur genutzt, um neue Apple Watch und iPad Modelle zu präsentieren, sondern auch das Service-Bundle „Apple One“ anzukündigen. Apple One macht die Nutzung der Apple Abo-Services einfacher denn je.

„Apple One“ kommt

Apple hat soeben Apple One angekündigt. Dies stellt die einfachste Möglichkeit dar, alle Abo-Services von Apple in einem einzigen Paket zu erhalten, einschließlich Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud.

Mit einem einzigen Abonnement können Kunden in über 100 Ländern und Regionen ihre bevorzugten Apple-Services über ihre Lieblingsgeräte hinweg, darunter iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV und Mac, nutzen.

Ab diesem Herbst wird Kunden mit Apple-Abonnements das für sie passende Apple One-Paket empfohlen, sodass sie sich mit nur einem Fingertipp von jedem Apple-Gerät aus anmelden und sogar noch mehr für weniger Geld bekommen können.

Individual beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat.

beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat. Family beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden. Premier beinhaltet, sofern verfügbar, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicher und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass das Paket Premier zunächst in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA verfügbar sein wird. In diesen Ländern ist Apple News+ erhältlich und Apple Fitness+ wird im Laufe dieses Jahres hinzukommen.

Apple One beinhaltet ein 30-tägiges kostenloses Probeabo für alle Services, die der Anwender noch nicht nutzt. Mit Apple One erhalten Nutzer nur eine Rechnung pro Monat und können ihr Apple One-Paket jederzeit problemlos ändern oder kündigen. Mit den Family- und Premier-Paketen können bis zu sechs Familienmitglieder mit ihrem eigenen persönlichen Nutzerkonto und ihren Präferenzen auf alle enthaltenen Services zugreifen.

Mit Apple One erhalten Nutzer Zugriff auf das Beste aus Unterhaltung, Nachrichten, Fitness und Cloud-Speicher, darunter: