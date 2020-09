Live Ticker / Live Stream zur Apple September Keynote. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und Apple lädt zu einer weiteren Keynote. Die letzten Tage waren bereits voller Gerüchte und so blicken wir gespannt darauf, welche Produktneuheiten Apple heute Ankündigungen wird. Das Special Event startet um 19:00 Uhr deutscher Zeit, unser Live Ticker bereits um 18:30 Uhr. Seinen Online Store hat Apple bereits vom Netz genommen.

Apple September Keynote

Die Apple September Keynote steht unmittelbar bevor. Nachdem im Juni zur WWDC in erster Linie Software-Themen im Fokus standen, gibt es heute wieder neue Hardware zu bestaunen.

Wir rechnen fest damit, dass Apple die heutige Veranstaltung nutzen wird, um die Apple Watch 6 sowie das neue iPad Air 4 anzukündigen. Darüberhinaus wird sich der Hersteller dazu äußern, wann iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und Co. in der finalen Version freigegeben werden.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:15 Uhr andauern wird.