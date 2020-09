Deezer hat bekannt gegeben, dass der Musik-Streaming-Anbieter am heutigen Tag eine eigene App für Hörbücher und Hörspiele namens „Audiobooks by Deezer“ ins Rennen schickt. Deezer ist damit der einzige Musik-Streamingdienst mit separater App, speziell optimiert für das Streamen von Hörbüchern und Hörspielen.

„Audiobooks by Deezer“ ist da

Ab sofort könnt ihr Audiobooks by Deezer aus dem App Store herunterladen. An dieser Stelle drängt sich natürlich die Frage auf, warum Deezer eine eigene Apps für Hörbücher bereit stellt. Der Streaming-Anbieter mit mit seiner neuen App eine optimierte User-Experience mit Funktionen speziell für das Streamen von Hörbüchern. Aufgrund der lokalen Beliebtheit von Hörbüchern ist Audiobooks by Deezer für iOS und Android zunächst nur auf dem deutschen Markt verfügbar.

Nutzer eines zahlungspflichtigen Abonnements (Deezer Premium, Family, HiFi und Student) können sich mit ihren Deezer Login-Daten anmelden und das exklusive Hörbuch-Erlebnis genießen. Neukundden können Deezer Premium für drei Monate kostenlos testen und ebenfalls vom maßgeschneiderten Audio-Angebot inkl. Hörbuchapp profitieren.

Die App startet zunächst nur auf dem deutschen Markt als Antwort auf die große Beliebtheit von Hörbüchern unter Nutzer*innen hierzulande. Durchschnittlich 19 Prozent der monatlich aktiven Nutzer*innen bei Deezer hören Hörbücher und Hörspiele. Die monatliche Hörzeit für diese Inhalte ist dabei seit 2017 um fast 35 Prozent pro Nutzer*in gestiegen. Die Altersgruppe der 26- bis 45-Jährigen hört dabei am meisten Hörbücher und Hörspiele. Generationsübergreifend ist die Fantasy-Reihe Die Tribute von Panem von Suzanne Collins am beliebtesten. Das mit Abstand beliebteste Hörspiel ist Die Drei ???, das generationenübergreifend am meisten gehört wird. Die Folge Die Drei ??? und der dreiäugige Totenkopf ist die erfolgreichste Hörspielfolge auf Deezer.

Funktionen der Hörbuchapp Audiobooks by Deezer auf einen Blick: