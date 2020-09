Erst vor wenigen Tagen hat Anker seine neue HomeKit-Kamera „EufyCam 2 Pro“ auf den Markt gebracht. Nun hat uns der Hersteller zwei Gutscheincodes zur Verfügung gestellt, mit denen ihr bis zu 17 Prozent Rabatt erhaltet.

HomeKit-Kamera „EufyCam 2 Pro“ erstmals mit Rabatt erhältlich

Die HomeKit-Kameras EufyCam 2 und EufyCam 2C haben wir bereits seit einigen Monaten im Einsatz und sind nach wie vor überzeugt (hier unser Test). Zum Verkaufsstart gab es zwar eins, zwei Ungereimtheiten, diese wurden allerdings per Firmware-Update beseitigt. Seit wenigen Tagen ist nun die EufyCam 2 Pro im Handel erhältlich.

Der Unterschied zwischen den Non-Pro und Pro-Modellen liegt in erster Linie in der Auflösung. Die EufyCam 2 Pro bietet eine 2K-Auflösung und somit 2048 x 1080 Pixel. Gleichzeitig übernimmt die Kamera verschiedene Funktionen der Eufycam 2, einschließlich der 365-Tage-Akkulaufzeit, der verbesserten Software zur Erkennung von Menschen auf dem Gerät und der benutzerfreundlichen Oberfläche, die die eufy Security-App bietet. Wir werden uns die EufyCam 2 Pro in den kommenden Wochen noch einmal etwas näher angucken.

Anker bietet die EufyCam 2C in zwei Varianten an. Das Bundle, bestehend aus der HomeBase 2 sowie zwei Kameras, kostet normalerweise 399,99 Euro. Mit dem Gutscheincode EUFYPRO2K spart ihr satte 60 Euro bzw. 15 Prozent und zahlt nur 339,99 Euro. Die Einzelkamera kostet normalerweise 179,99 Euro. Mit dem Gutscheincode EUFYPRO2KA spart ihr satte 30 Euro bzw. 17 Prozent und zahlt nur 149,99 Euro. Den jeweiligen Gutschein gebt ihr bei Amazon während des Bestellprozesses ein. Der Gutscheincode ist maximal bis zum 20.09.2020 23:59 Uhr – bzw. solange er Vorrat reicht – gültig.

