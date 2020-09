Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das heutige Apple September Event „Time flies“ bzw. zu deutsche „Die Zeit läuft“ zu. Nur noch wenige Stunden trennen uns vom Start der Veranstaltung um 19:00 Uhr. Im Vorfeld der Keynote rührt Apple ungewöhnlich kräftig die Werbetrommel. So hat der Hersteller nicht nur die US-Webseite entsprechend geschmückt, sondern auch die deutsche Apple Webseite mit einem großen Banner auf der Startseite hergerichtet. Wie wir es von Apple Events gewohnt sind, tauchen auch heute im Vorfeld der Keynote ein paar „Last Minute“-Gerüchte auf.

„Time flies“: Last Minute Gerüchte

Der heutige Dienstag stellt den Startschuss für einen „heißen“ Apple Herbst dar. Endlich gibt es wieder neue Produkte zu bestaunen. In den kommenden Wochen wird es noch weitere Events und weitere Produktankündigungen geben.

Auch wenn heute das iPhone keine Hauptrolle spielt, dürften ein paar Interessante Produkte dabei sein. Apple Watch 6 und Apple Watch SE (oder wie auch immer Apple seine neuen Smartwatches nennen wird) sowie das iPad Air 4 und iPad 8 dürften dabei gesetzt sein.

Kurz vor dem Event erreichen uns jedoch noch Hinweise, dass Apple noch weitere Neuheiten präsentieren könnte. Ein Bestandteil des Events könnten die sogenannten AirTags sein. Dabei handelt es sich um Anschein nach um einen Smart Finder, mit dem verlorene Gegenstände wiedergefunden werden können. Renderings tauchten kürzlich dazu auf.

Mark Gurman bringt zudem Apple One und ein neues Fitness-Abo für das heutige Event ins Spiel. Bereits im August ging Bloomberg intensiver darauf ein. Bei Apple One handelt es sich um ein Service Bundle. Vor wenigen Tagen sind Hinweise auf Apple One im Programmcode von iOS 14 aufgetaucht. Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und Apple News+ könnten als Bundle zum leicht reduzierten Preis angeboten werden. Spannend bleibt abzuwarten, ob auch iCloud-Speicherplatz und das Fitness-Abo Bestandteil von Apple One werden.

Die „Time flies“-Keynote startet um 19:00 Uhr. Unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr.