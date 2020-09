Die Stunden bis zur heutigen Apple Keynote sind gezählt. Pünktlich um 19:00 Uhr wird Apple CEO Tim Cook das Online-Event eröffnen und die Zuschauer begrüßen. Lange müssen wir uns somit nicht mehr gedulden, bis der Hersteller die nächsten Produktneuheiten vorstellt. Für Insider scheint im Vorfeld schon festzustehen, welche Produkte Apple heute ankündigen wird.

Evan Blass, auch bekannt als EVLeaks, mischt sich in die Diskussion zum heutigen Apple Event ein. Glaubt man den Einschätzungen des Leakers, so wird Apple heute Abend die Apple Watch 6, die Apple Watch SE, das iPad Air 4 sowie das iPad 8 präsentieren.

Blicken wir auf die Details bzw. auf die Infos, die Blass zu den Geräten vorliegen. Demnach wird das iPad Air das erste Gerät sein, welches den neuen A14-Chip erhält. Gleichzeitig soll Apple beim iPad Air 4 auf USB-C anstatt Lightning setzen. Auch das iPad 8 soll einen Leistungsschub erhalten und auf den A12X setzen. Beim aktuellen iPad 7 kommt der A10-Chip zum Einsatz. Lightning soll beim iPad 8 weiterhin vorhanden sein.

– iPad Air 4th Gen: A14 and USB-C

– iPad 8th Gen: A12X and Lightning

– Apple Watch Series 6: S4, 2 sizes, both BT and LTE

– Apple Watch SE: also in 2 sizes, also BT and LTE versions

— Evan Blass (@evleaks) September 14, 2020