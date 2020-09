Mit „The Mandalorian“ hat Disney eine echte Erfolgsserie auf den Weg gebracht. Die Tatsache, dass Disney an der 2. Staffel zu The Mandalorian arbeitet, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Nun gibt es den ersten offiziellen Trailer.

Disney veröffentlicht Trailer zu „The Mandalarian – 2. Staffel“

Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die zweite Staffel von The Mandalorian exklusiv auf Disney+ anlaufen wird. Der Streaming-Dienst hatte bereits bestätigt, dass die Erfolgsserie ab dem 30. Oktober mit der zweite Staffel fortgesetzt wird.

Jetzt heißt es nur noch abwarten und Tee trinken. In der Zwischenzeit könnt ihr euch mit dem Trailer zur 2. Staffel vergnügen und schon einen Blick darauf riskieren, was uns ab Ende Oktober erwartet. In der Videobeschreibung heißt es

The Mandalorian und das Kind setzen ihre Reise fort, stellen sich Feinden und versammeln sich mit Verbündeten, während sie in der turbulenten Zeit nach dem Zusammenbruch des Galaktischen Reiches ihren Weg durch eine gefährliche Galaxie finden. In „The Mandalorian“ spielen Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers und Giancarlo Esposito die Hauptrollen. Zu den Regisseuren der neuen Staffel gehören Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed und Robert Rodriguez. Showrunner Jon Favreau fungiert zusammen mit Dave Filoni, Kathleen Kennedy und Colin Wilson als ausführender Produzent, Karen Gilchrist als Co-ausführende Produzentin.

Viele Nutzer, die bereits an der 1. Staffel von The Mandalorian „geklebt“ haben, können sicherlich den Start der 2. Staffel kaum abwarten.