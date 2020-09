Apple hat heute die Funktion „Familienkonfiguration“ für watchOS 7 angekündigt. Mit der Funktion kann unter anderem die Apple Watch eines Kindes über das iPhone eines Elternteils eingerichtet werden, sodass Kinder kein eigenes iPhone benötigen. Zudem können Eltern die Apple Watch ihrer Familienmitglieder verwalten und bei Bedarf auch orten. Ebenfalls neu ist ein Schulzeit-Modus, der ein konzentriertes Arbeiten erlauben soll.

Familienkonfiguration ermöglicht es der ganzen Familie von den Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen der Apple Watch, wie beispielsweise Notruf SOS, zu profitieren. Die Nutzung von Karten, Siri, Alarme und des App Stores sorgen für mehr Unabhängigkeit, ohne dass ein iPhone benötigt wird. Darüber hinaus haben Eltern die Gewissheit, dass sie ihr Kind jederzeit erreichen und dessen Standort ermitteln können. Alle persönlichen Daten bleiben sicher verschlüsselt.

„Für Familienmitglieder, die kein iPhone besitzen, bietet die Apple Watch eine beachtliche Anzahl an Funktionen, die ihnen helfen können mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben, aktiver und sicherer zu sein“, sagt Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. „Wir freuen uns, dass wir mit Familienkonfiguration diese Funktionen auf die gesamte Familie ausweiten können, so dass jeder mehr Unabhängigkeit erlangen und ein gesünderes Leben führen kann.“