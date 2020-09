Gerüchten zufolge arbeitet Apple seit längerer Zeit an High-End Over-Ear Kopfhörern. Diese sollen auf den Namen „AirPods Studio“ hören und noch dieses Jahr vorgestellt werden. Nun zeigen sich diese Kopfhörer erstmals auf einem Foto bzw. im Video.

Leaker Fudge (@choco_bit), der in der Vergangenheit bereits mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, zeigt am heutigen Tag ein Foto sowie ein kurzes Video, auf dem die sogenannten AirPods Studio zu sehen sind.

Auf dem Foto ist ein schwarzer Kopfhörer mit großen länglichen Ohrmuscheln und einer grauer Stoffpolsterung im Kopfhörer zu sehen. Dabei könnte es sich um das gleiche Material handeln, welches Apple als Ummantelung für den HomePod verwendet. Darüberhinaus hat der Leaker ein Video geteilt, welches die Kopfhörer in einer weißen Modellvariante zeigen.

Probably Sport variant of Apples headphones

Personally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre’s attached to 2 tuning forks :/ hard to unsee

Looks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7m

