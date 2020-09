iOS 14 und iPadOS 14 stehen ab sofort als Download bereit. Wie am gestrigen Abend angekündigt, hat Apple soeben den Schalter umgelegt, und die finale Version von iOS 14 und iPadOS 14 veröffentlicht. Somit haben nicht nur Entwickler die Möglichkeit, sich die neuesten Updates herunterzuladen, sondern auch alle „normalen“ Anwender.

Apple veröffentlicht iOS 14 & iPadOS 14

Seit wenigen Augenblicken kann die finale Version von iOS 14 und iPadOS 14 geladen und installiert werden. Die einfachste Möglichkeit der Installation erfolgt over-the-air (OTA). Ihr ruft am iPhone oder iPad -> Einstellungen -> Allgemein -Softwareupdate auf und stoßt das Update an. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass ihr vor der Installation ein Backup anlegen solltet.

iOS 14 und iPadOS 14 stellen große Updates für das iPhone und iPad dar. In den vergangenen Wochen und Monaten sind wir bereis auf zahlreiche Neuerungen eingegangen. De Kurzform liest sich wie folgt:

iOS 14 bietet unter anderem einen überarbeiteten Home-Bildschirms mit neu gestalteten Widgets, App Library, App Clips, leistungsstarke Aktualisierungen für Nachrichten, Verbesserungen für Safari und Maps, eine neue Translate-App, Siri-Optimierungen, CarKey und vieles mehr iPadOS 14 führt ein völlig neues, kompaktes Design für eingehende FaceTime- und Telefonanrufe, Siri-Interaktionen und Suche ein, damit sich die Nutzer auf die jeweils anstehende Aufgabe konzentrieren können. Apps verfügen über neue Seiten- und Symbolleisten, die die Steuerelemente an einer Stelle zusammenfassen und sie damit schlanker und leistungsfähiger denn je machen. Neue Apple Pencil-Funktionen, darunter Scribble für iPad, ermöglichen eine ganz neue Art der Arbeit mit handschriftlichen Notizen, und ARKit 4 bietet eine völlig neue Depth-API, mit der Entwickler noch leistungsfähigere Funktionen in ihren Apps erstellen können.

Etwas ausführlicher dokumentiert Apple das Ganze in den Release-Notes. Diese haben wir euch für iOS 14 hier im Artikel eingebunden.

iOS 14 optimiert die wichtigsten Aspekte des iPhone-Erlebnisses mit bedeutenden App-Updates und anderen neuen Funktionen.

Komplett überarbeitete Widgets

Die neu designten Widgets können direkt auf dem Home-Bildschirm platziert werden.

Da die Widgets in drei Größen (klein, mittel und groß) verfügbar sind, bestimmst du, wie viele Informationen angezeigt werden sollen.

Widget-Stapel nutzen den Platz auf dem Home-Bildschirm optimal und der Smart-Stapel verwendet maschinelles Lernen auf dem Gerät, um dir das richtige Widget zur richtigen Zeit zu präsentieren.

In der Widget-Galerie kannst du die verfügbaren Widgets entdecken und auswählen.

Zu den überarbeiteten Apple-Widgets gehören: Wetter, Uhr, Kalender, News, Karten, Fitness, Fotos, Erinnerungen, Aktien, Musik, TV, Tipps, Notizen, Kurzbefehle, Batterien, Bildschirmzeit, Dateien, Podcasts und Siri-Vorschläge.

App-Mediathek

Die App-Mediathek organisiert all deine Apps automatisch in Kategorien.

Die Kategorie „Vorschläge“ verwendet maschinelles Lernen auf dem Gerät, um dir anhand von Kriterien wie Tageszeit und Standort Apps vorzuschlagen, nach denen du wahrscheinlich suchen wirst.

In der Kategorie „Zuletzt hinzugefügt“ befinden sich Apps, die du vor Kurzem aus dem App Store geladen hast, sowie zuletzt verwendete App Clips.

Es gibt nun auch die Möglichkeit, Seiten des Home-Bildschirms auszublenden, um schneller zur App-Mediathek zu gelangen. Wenn die App-Symbole auf dem Bildschirm wackeln, tippst du einfach auf die Punkte am unteren Bildschirmrand, um die entsprechenden Seiten auszublenden.

Kompaktes Design

Eingehende Telefon- oder FaceTime-Anrufe werden als Banner oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Siri hat jetzt ein kompaktes Design, mit dem du auf angezeigte Informationen Bezug nehmen und nahtlos mit deiner nächsten Aufgabe beginnen kannst.

Mit der Funktion „Bild-in-Bild“ kannst du nun ein Video ansehen oder einen FaceTime-Anruf entgegennehmen, während du gleichzeitig eine andere App verwendest.

Nachrichten

Mit angehefteten Konversationen bleiben bis zu neun deiner wichtigsten Nachrichten-Threads oben in der Liste.

Durch das Erwähnen einer Person in einer Konversation kannst du eine Nachricht an eine einzelne Person in einer Gruppenkonversation richten.

Nutze die Möglichkeit, deine Antworten direkt in den Originaltext einer bestimmten Nachricht zu schreiben und alle zugehörigen Nachrichten in einer übersichtlichen Anordnung zu sehen.

Gruppenfotos können für einen individuellen Look einer geteilten Gruppe angepasst werden.

Memoji

Du kannst dein Memoji mit 11 neuen Frisuren und 19 neuen Kopfbedeckungen anpassen.

Mit den neuen Memoji-Stickern kannst du jetzt unter anderem einen Faustcheck, eine Umarmung oder ein Erröten senden.

Sechs neue Altersoptionen

Optionen für Gesichtsbedeckungen

Karten

In der App „Karten“ kannst du Fahrradrouten auf Radwegen, Radspuren und fahrradfreundlichen Straßen anfordern, bei denen berücksichtigt wird, wie groß die Höhenunterschiede sind und wie stark der Verkehr ist.

Von renommierten Marken zusammengestellte Reiseführer geben Empfehlungen für Restaurants, Orte für Treffen mit Freunden und Entdeckungstouren.

Routen für Elektrofahrzeuge unterstützen dich bei der Planung von Ausflügen mit unterstützten E-Autos und enthalten automatisch Ladestationen entlang der Strecke.

Hinweise auf Mautzonen leiten dich sicher durch und um Gebiete mit gebührenpflichtigen Straßen in Städten wie London oder Paris.

Die App informiert dich auch über Blitzer an Ampeln und Radarkontrollen entlang deiner Strecke.

Wenn du die Option „Genauer Standort“ aktivierst, kann dein Standort exakt bestimmt werden, damit du auch in Stadtgebieten mit schwachem GPS-Signal präzise Richtungsangaben erhältst.

App Clips

Ein App Clip ist ein kleiner Teil einer App, den Entwickler erstellen können und der sich auf eine bestimmte Funktion beschränkt und dir genau dann zur Verfügung steht, wenn du ihn brauchst.

Durch ihr kompaktes Design stehen dir App Clips innerhalb weniger Sekunden zur Verfügung.

Entdecke App Clips, indem du auf NFC-Tags tippst oder QR-Codes scannst, oder die App Clips über die Apps „Nachrichten“, „Karten“ und „Safari“ öffnest.

Kürzlich verwendete App Clips werden in der Kategorie „Zuletzt hinzugefügt“ der App-Mediathek angezeigt. Wenn du eine vollständige Version der App behalten möchtest, kannst du diese später laden.

Übersetzen

Die neue App „Übersetzen“ wurde für Unterhaltungen entwickelt und kann auch offline verwendet werden, damit deine Konversationen vertraulich bleiben.

Der Konversationsmodus zeigt einen geteilten Bildschirm mit einer Mikrofontaste, die automatisch erkennt, in welcher der ausgewählten Sprachen gerade gesprochen wird. Der Originaltext und die Übersetzung werden unter der jeweiligen Sprache angezeigt.

Du kannst die Übersetzung auch in einer größeren Schrift anzeigen lassen, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.

Für 11 Sprachkombinationen wird sowohl die Übersetzung von gesprochenem als auch von geschriebenem Text unterstützt.

Siri

In einem neuen, kompakten Design kannst du direkt auf angezeigte Informationen Bezug nehmen und nahtlos mit deiner nächsten Aufgabe beginnen.

Die Wissensdatenbank kennt heute 20-mal mehr Fakten als vor drei Jahren.

Durch die Suche im Internet kann Siri nun Antworten auf noch mehr Fragen geben.

Unter iOS und mit CarPlay kannst du nun mit Siri auch Audionachrichten versenden.

Es gibt nun eine erweiterte Sprachunterstützung für die neue Siri-Stimme und die Übersetzungsfunktion von Siri.

Suchen

Der Ort, an dem du alles findest: Apps, Kontakte, Dateien, aktuelle Informationen wie Wetterberichte oder Aktienkurse, allgemeine Fragen über Personen oder Plätze – du kannst sogar schnell eine Internetrecherche starten.

Als Toptreffer siehst du die relevantesten Informationen – darunter Apps, Kontakte, Wissen, Sehenswürdigkeiten und Websites.

Du kannst Apps oder Websites schnell öffnen, indem du nur einige Zeichen des Namens eingibst.

Wenn du mit dem Tippen des Suchbegriffs beginnst, werden sofort Suchvorschläge mit Suchergebnissen angezeigt.

Vorschläge für die Suche im Internet motivieren dich, Safari zu starten und besonders relevante Webrecherchen zu erhalten.

Starte eine Suche in Apps wie „Mail“, „Nachrichten“ oder „Dateien“.

Home

Vorschläge für Automationen erleichtern dir die Konfiguration.

Visuelle Statushinweise oben in der App „Home“ geben dir einen Überblick über die Geräte, die deine Aufmerksamkeit erfordern.

Dynamische Vorschläge für die relevantesten Geräte und Szenen werden als Home-Steuerelemente im Kontrollzentrum angezeigt.

Die Option „Adaptive Beleuchtung“ bietet dir maximalen Komfort und Effizienz, da sie die Farbtemperatur deiner intelligenten Lichtquellen im Tagesverlauf automatisch regelt.

Die Option „Gesichtserkennung“ für Videokameras und Türklingeln kann dich mithilfe von maschinellem Lernen informieren, wer vor der Tür steht, wenn du die betreffende Person in der App „Fotos“ markiert hast, oder anhand von Fotos von Besuchern, die in der App „Home“ identifiziert wurden.

Durch die Definition von Aktivitätszonen für Videokameras und Türklingeln kannst du Videos aufnehmen oder eine Mitteilung erhalten, wenn in den definierten Bereichen Bewegungen registriert werden.

Safari

Die superschnelle JavaScript-Engine verbessert die Performance.

Der Datenschutzbericht zeigt Cross-Site-Tracker, die durch das intelligente Verhindern von Tracking blockiert werden.

Die Passwortüberwachung prüft zuverlässig deine gesicherten Passwörter auf Passwörter, die von einem Datenmissbrauch betroffen sein könnten.

Wetter

Ein Diagramm zeigt eine minutengenaue Vorhersage der Niederschlagsintensität für die nächste Stunde (nur in USA).

Amtliche Unwetterwarnungen vor Tornados, Schneestürmen, Überschwemmungen und mehr sind in den USA, Europa, Japan, Kanada und Australien verfügbar.

AirPods

3D-Audio auf den AirPods Pro, ein dreidimensionaler Raumklang mit dynamischer Erkennung von Kopfbewegungen, lässt ein immersives Surround-Sound-Erlebnis entstehen.

Ein automatischer Wechsel zwischen den Geräten ermöglicht den nahtlosen Audiotransfer zwischen iPhone, iPad, iPod touch und Mac.

Mitteilungen zum Ladezustand der Batterie informieren dich, wenn du deine AirPods laden musst.

Datenschutz

Wenn eine App das Mikrofon oder die Kamera verwendet, wirst du durch einen visuellen Hinweis darüber informiert.

Du kannst nun anstelle deines genauen Standorts einen ungefähren Standort mit einer App teilen.

Die Beschränkung des Zugriffs auf deine Fotomediathek gibt dir nun die Möglichkeit, nur ausgewählte Fotos mit einer App zu teilen, wenn dich eine App um Zugriff auf deine Fotos bittet.

App- und Web-Entwickler können dir das Upgrade deiner vorhandenen Accounts anbieten, damit du die Option „Mit Apple anmelden“ verwenden kannst.

Bedienungshilfen

Die Option „Auf Rückseite tippen“ ist eine schnelle Methode, um bestimmte Funktionen zu starten, indem du auf die Rückseite des iPhone tippst.

Mit den Kopfhöreranpassungen kannst du leise Töne verstärken und bestimmte Frequenzen an deine Höranforderungen anpassen.

FaceTime kann erkennen, wenn ein Gesprächsteilnehmer Gebärdensprache verwendet, und hebt diese Person in einem Gruppen-FaceTime-Anruf hervor.

Die Geräuscherkennung verwendet maschinelles Lernen auf dem Gerät, um wichtige Geräusche, etwa Alarmsignale, zu erkennen und zu identifizieren, und um dich mittels Mitteilungen darüber zu informieren.

Die VoiceOver-Erkennung verwendet maschinelles Lernen auf dem Gerät, um wichtige Elemente auf dem Bildschirm zu erkennen, und verbessert dadurch die VoiceOver-Unterstützung in Apps und auf Websites.

Mit der Option „Bildbeschreibungen“ kannst du dir Bilder und Fotos in Apps und im Internet mit ganzen Sätzen beschreiben lassen.

Mit der Option „Texterkennung“ wird Text vorgelesen, der in Bildern und Fotos gefunden wird.

Die Option „Bildschirmerkennung“ beschreibt dir Steuerelemente auf dem Bildschirm, um die Navigation in Apps zu erleichtern.

Diese Version enthält außerdem weitere Funktionen und Verbesserungen.

App Store

Wichtige Details zu jeder App werden nun in einer übersichtlichen, scrollbaren Ansicht angezeigt, die es dir auch ermöglicht, die Spiele zu sehen, die deine Freunde gerade spielen.

Apple Arcade

Unter „Bald erhältlich“ kannst du dir eine Vorschau für kommende Apple Arcade-Spiele ansehen und die Spiele automatisch laden, sobald sie verfügbar sind.

Die Option „Alle Spiele anzeigen“ wurde optimiert und zeigt die Spiele nun sortiert und gefiltert nach Veröffentlichungsdatum, Updates, Kategorie, Controller-Unterstützung und mehr an.

Erfolge können direkt im Tab „Apple Arcade“ angesehen werden.

Die Option „Weiterspielen“ macht es einfach, kürzlich gespielte Spiele auf einem beliebigen deiner Geräte fortzusetzen.

Auf dem Dashboard im Game Center siehst du dein Profil, deine Freunde, Erfolge, Bestenlisten und mehr, ohne das Spiel zu verlassen.

Augmented Reality

Location Anchors in ARKit 4 ermöglichen es, dass Apps AR-Erlebnisse an bestimmten geografischen Koordinaten platzieren.

Die erweiterte Unterstützung für die Gesichtserkennung gibt es nun auch auf dem neuen iPhone SE.

Videotexturen in RealityKit ermöglichen es Apps, Video zu jedem Teil einer Szene oder eines virtuellen Objekts hinzuzufügen.

Kamera

Durch die verbesserte Aufnahmegeschwindigkeit wird die Zeit bis zur ersten Aufnahme verkürzt und Fotos können schneller aufgenommen werden.

Im Modus „Foto“ können nun auch auf dem iPhone XS und iPhone XR QuickTake-Videos aufgenommen werden.

Quick Toggles (Schnellzugiffstasten) ermöglichen im Modus „Video“ das Ändern der Videoauflösung und der Bildrate in der App „Kamera“.

Auf dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro bietet der aktualisierte Nachtmodus Unterstützung bei der Stabilisierung der Kamera während der Aufnahme sowie eine Option zum Abbrechen der Aufnahme.

Mit der Belichtungskompensation kannst du einen Belichtungswert für die gesamte Kamerasitzung übernehmen.

Mit der Option „Frontkamera spiegeln“ lassen sich Selfies aufnehmen, die der Vorschau der Frontkamera entsprechen.

Der optimierte QR-Code-Leser macht das Scannen von Codes einfacher, selbst wenn diese sehr klein oder an Rundungen angebracht sind.

CarPlay

Neue Kategorien für unterstützte Apps für Anwendungsbereiche wie Parken, Laden von Elektrofahrzeugen und Expressbestellungen von Essen.

Optionen für Hintergrundbilder

Mit Siri kannst du nun deine voraussichtliche Ankunftszeit teilen und Audionachrichten senden.

Bei Fahrzeugen mit Displays im Hochformat wird eine horizontale Statusleiste unterstützt.

Die Unterstützung von Tastaturen für Chinesisch und Japanisch bietet Benutzern eine zusätzliche Möglichkeit, nach Sehenswürdigkeiten zu suchen.

FaceTime

FaceTime bietet auf dem iPhone X oder neuer eine höhere Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

Die neue Funktion für Augenkontakt nutzt maschinelles Lernen, um die Position von Augen und Gesicht unauffällig anzupassen, sodass Videoanrufe natürlicher aussehen, wenn du auf den Bildschirm statt auf die Kamera blickst.

Dateien

Für externe Geräte wird die APFS-Verschlüsselung unterstützt.

Health

Die Option „Entspannung“ hilft dir, mit Apps und Kurzbefehlen eine Routine zu erstellen, mit der du dich auf das Zubettgehen vorbereiten kannst, indem du dir beispielsweise eine entspannende Playlist anhörst.

Individuelle Schlafpläne mit Erinnerungen ans Zubettgehen und Weckzeiten unterstützen dich beim Erreichen deiner Schlafziele.

Der Schlafmodus reduziert während der mit den Optionen „Entspannung“ und „Schlafenszeit“ festgelegten Zeiten Ablenkungen, indem „Nicht stören“ aktiviert und der Sperrbildschirm auf das Wesentliche reduziert wird.

Die Gesundheits-Checkliste hilft dir, Funktionen für deine Gesundheit und Sicherheit an einem zentralen Ort zu verfolgen und zu verwalten.

Die neue Kategorie „Mobilität“ in der App „Health“ umfasst Messdaten wie „Gehtempo“, „Bipedale Abstützungsdauer“, „Schrittlänge“ und „Asymmetrischer Gang“.

Tastatur und International

Die lokal auf deinem Gerät stattfindende Diktierfunktion hilft dir, deine Privatsphäre zu schützen, da die gesamte Verarbeitung offline stattfindet. Die Diktierfunktion in Suchen verwendet die serverbasierte Diktierfunktion, um gesuchte Begriffe im gesamten Internet zu erkennen.

Suche ein Wort oder einen Begriff über das Suchfeld der Emoji-Tastatur.

Die Tastatur zeigt Vorschläge für das automatische Ausfüllen an und nutzt dabei die Daten in der App „Kontakte“, um in Apps E-Mail-Adressen, Telefonnummern und mehr abzurufen.

Es stehen neue Wörterbücher für die Sprachrichtungen Französisch-Deutsch, Indonesisch-Englisch, Japanisch-Vereinfachtes Chinesisch und Polnisch-Englisch zur Verfügung.

Die Wubi-Eingabemethode für vereinfachtes Chinesisch wird unterstützt.

Die Autokorrektur unterstützt jetzt irisches Gälisch und Nynorsk (Neunorwegisch).

Die Kana-Tastatur für Japanisch wurde neu gestaltet und erleichtert die Eingabe von Zahlen.

Die App „Mail“ unterstützt E-Mail-Adressen, die nicht-lateinische Schriftzeichen enthalten.

Musik

Im neuen Tab „Jetzt hören“ kannst du deine bevorzugten Musikgenres, Künstler, Playlists und Mixe hören.

Die automatische Wiedergabe sorgt dafür, dass du weiterhin Musik hörst, wenn das Ende eines Titels oder einer Playlist erreicht ist, und wählt ähnliche Songs für dich aus.

Über den Tab „Suchen“ gelangst du zur Musik für deine bevorzugten Genres und Aktivitäten. Darüber hinaus erhältst du nützliche Vorschläge, während du im Suchfeld tippst.

Mit der Filterfunktion kannst du Künstler, Alben, Playlists und mehr in deiner Mediathek schneller finden.

Notizen

Ein verbessertes Aktionsmenü bietet einfachen Zugriff auf Funktionen wie Sperren, Scannen, Anheften und Löschen.

Im Abschnitt mit den Toptreffern siehst du die relevantesten Suchergebnisse.

Die Liste mit den angehefteten Notizen kann minimiert oder erweitert werden.

Die Formerkennung ermöglicht das Zeichnen perfekter Linien, Bögen und anderer Formen.

Durch das verbesserte Scannen werden präzisere Scans erstellt und das automatische Zuschneiden ist genauer.

Fotos

Du kannst deine Sammlung filtern und sortieren, um deine Fotos und Videos einfacher zu finden und zu organisieren.

Durch Auf- und Zuziehen deiner Finger und Zoomen kannst du Fotos und Videos an mehreren Orten (etwa „Favoriten“ oder „Geteilte Alben“) schnell finden.

Unterstützung für Untertitel und Bildtitel für Fotos und Videos

Live Photos, die unter iOS 14 und iPadOS 14 aufgenommen wurden, werden mit der verbesserten Bildstabilisierung in den Ansichten „Jahre“, „Monate“ und „Tage“ automatisch wiedergegeben

Durch Verbesserungen bei den Rückblicken erhältst du nun eine relevantere Auswahl an Fotos und Videos und eine größere Musikauswahl für filmische Rückblicke.

Die neu gestaltete Bildauswahl in Apps verwendet jetzt dieselbe intelligente Suchfunktion wie die App „Fotos“, um Inhalte zum Teilen schnell zu finden.

Podcasts

Der Tab „Jetzt hören“ ist noch intelligenter und zeigt dir deine persönliche Liste mit Folgen sowie neue Folgen, die für dich ausgewählt wurden.

Erinnerungen

Du kannst Personen, mit denen du Listen teilst, Erinnerungen zuweisen.

Neue Erinnerungen können direkt im Listenbildschirm erstellt werden, ohne eine bestimmte Liste öffnen zu müssen.

Durch die Verwendung intelligenter Vorschläge kannst du Datum, Uhrzeit und Standort durch einmaliges Tippen hinzufügen.

Du kannst deine Listen nun mit Emojis und neu hinzugefügten Symbolen personalisieren.

Intelligente Listen können neu angeordnet oder ausgeblendet werden.

Einstellungen

Es gibt nun eine Option zum Festlegen einer Standard-E-Mail-App und einer Standard-Browser-App.

Kurzbefehle

Ein integrierter Ordner mit speziell für dich zusammengestellten, vordefinierten Kurzbefehlen erleichtert dir den Einstieg.

Anhand deines Nutzungsverhaltens werden Kurzbefehle für Automationen vorgeschlagen.

Du kannst deine Kurzbefehle einfach in Ordnern organisieren. Jeder Ordner kann als Widget zum Home-Bildschirm hinzugefügt werden.

Das neue kompakte Design zum Ausführen von Kurzbefehlen sorgt dafür, dass du den Überblick behältst, währen du eine andere App verwendest.

Neue Trigger für die Automation können unter bestimmten Bedingungen Kurzbefehle ausführen: beim Eintreffen einer E-Mail oder Nachricht, wenn der Ladezustand der Batterie niedrig ist, wenn du eine App schließt und Ähnliches.

Kurzbefehle für die Entspannung bieten eine Reihe von Kurzbefehlen zum Relaxen, damit du eine erholsame Nacht hast.

Sprachmemos

Du kannst deine Sprachmemos in Ordnern organisieren.

Markiere die wichtigsten Aufnahmen als Favoriten, damit du später schnell darauf zugreifen kannst.

Intelligente Ordner gruppieren automatisch Apple Watch-Aufnahmen, kürzlich gelöschte Aufnahmen und als Favoriten markierte Aufnahmen.

Die Option „Aufnahmen optimieren“ reduziert Hintergrundgeräusche und den Hall in Räumen.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.