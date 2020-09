Apple hat die gestrigen Keynote nicht nur genutzt, um neue Hardware (Apple Watch 6, Apple Watch SE, iPad Air 4 und iPad 8) vorzustellen, sondern mit Apple One auch ein Service-Bundle anzukündigen. Kaum ausgesprochen, gibt es auch schon ein kritisches Statement von Spotify.

Spotify kritisiert „Apple One“ – Apple antwortet

Apple One ist die einfachste Möglichkeit, alle Abo-Services von Apple in einem einzigen Paket zu erhalten, einschließlich Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud. Bei uns in Deutschland stehen Apple News+ und Apple Fitness+ nicht nur Verfügung.

Nutzer entscheiden sich hierzulande zwischen einem Individual-Paket (beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat.) und einem Family-Paket (beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.). Darüberhinaus gibt es in vereinzelten Ländern das Premier-Paket (beinhaltet, sofern verfügbar, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicher und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.).

Im Anschuss an das gestrigen Event hat sich Spotify wie folgt zu Apple One geäußert

Wieder einmal nutzt Apple seine beherrschende Stellung und seine unfairen Praktiken, um Wettbewerber zu benachteiligen und den Verbrauchern zu entziehen, indem es seine eigenen Dienste bevorzugt. Wir fordern die Wettbewerbsbehörden auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um das wettbewerbswidrige Verhalten von Apple einzuschränken. Wenn dies nicht überprüft wird, wird dies der Entwicklergemeinschaft irreparablen Schaden zufügen und unsere kollektiven Freiheiten beim Zuhören, Lernen, Erstellen und Verbinden gefährden.

Wenige Stunden später hat Apple reagiert und folgendes zu Protokoll geben