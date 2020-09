Kurz bevor Disney+ im März dieses Jahr in Deutschland an den Start ging, meldete sich die Deutsche Telekom zu Wort und gab eine Kooperation mit dem Disney-Konzern bekannt. Telekom-Kunden hatten die Möglichkeit, sich Disney+ sechs Monate lang kostenlos zu sichern. Die 6-Monats-Promo lief allerdings im Mai dieses Jahres aus. Jetzt wurde sie neu aufgelegt.

Nachdem es zwischenzeitlich „nur“ 6-Gratis-Monate für Disney+ für Telekom gab, sind es ab sofort wieder 6 Monate, die Telekom-Kunden Disney+ kostenlos nutzen können.

In jedem Fall solltet ihr einen kurzen Blick auf das Kleingedruckte werfen. Dort heißt es unter anderem

Die Telekom Disney+ Option (Voraussetzung für die Buchung und Nutzung von Disney+ ist ein Wohnsitz in Deutschland sowie die Registrierung und Akzeptanz der Nutzungsbedingungen bei Disney+) ist in den ersten 6 Monaten zu MagentaZuhause, MagentaMobil (ab der 3. Generation) oder Family Card Tarifen kostenfrei zubuchbar (z. B. zu MagentaZuhause S für 34,06 €/Monat und MagentaMobil S für 38,95 €/Monat und Family Card S für 19,19 €/Monat in den ersten 24 Monaten, ab dem 25. Monat 29,19 €/Monat, Mindestvertragslaufzeit jeweils 24 Monate, Bereitstellungspreis 68,19 € bzw. 38,95 €. Nicht zubuchbar ist Disney+ zu den Tarifen MagentaZuhause XS.