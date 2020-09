tvOS 14 ist da. Neben iOS 14 und iPadOS 14 hat Apple soeben mit tvOS 14 auch ein Update für AppleTV zur Verfügung gestellt. Dieses kann ab sofort installiert werden.

Apple veröffentlicht tvOS 14

Mit tvOS 14 hält Apple verschiedene Neuerungen für Apple TV bereit. So führt Apple unter anderem einen neuen Bild-in-Bild Modus ein, so dass ihr beispielsweise die Nachrichten gucken und gleichzeitig ein Workout erledigen könnt. Klingelt es an der Tür, so kann das Kamerabild über das aktuelle Apple TV Bild gelegt werden. Apple TV bietet den Anschluss neuer Controller, die Fotos-App kann jetzt per AirPlay in 4K streamen und Multi-User-Support wird für Spiele auf Apple TV eingeführt.

Darüberhinaus könnt ihr zukünftig YouTube-Videos in 4K abspielen und mit Audio-Sharing zwei kompatibel Kopfhörer (z.B. AirPods Pro) verbinden und zu zweit einen Film per Kopfhörer angucken.

In tvOS 14 könnt ihr eine bestimmte Bildschirmschoner-Gruppe wie Ozean, Weltraum oder Städte auswählen, anstatt tvOS nach dem Zufallsprinzip wählen zu lassen. Zudem gibt es jetzt eine neue HomeKit-Funktion für das Kontrollzentrum. Wenn ihr mit der Fernbedienung zum Kontrollzentrum navigiert und auf das Symbol der Home App tippt, könnt ihr nun euer HomeKit-Zubehör sehen und auf Szenen zugreifen.

In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 14 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.