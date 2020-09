Um wieviel Uhr gibt Apple am heutigen Tag die finale Version von iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 und watchOS 7 zum Download frei? So oder so sind die Stunden gezählt und es wird nicht mehr lange dauern, bis Apple die finale Version auf den eigenen Servern platziert. Seit gestern erreichen uns Anfragen, wann Apple den Schalter umlegen wird.

Wann stellt Apple iOS 14, iPadOS 14, tvOS watchOS 7 zum Download bereit?

In diesem Jahr geht es „hopplahopp“. Im Anschluss an die gestrigen Apple September-Keynote hat der Hersteller aus Cupertino die Golden Master zu iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 und watchOS 7 für registrierte Entwickler veröffentlicht. Bereits heute wird schon die finale Version für Jedermann zum Download bereit gestellt.

Doch um wieviel Uhr wird Apple am heutigen 16.09.2020 iOS 14, iPadOS 14, tvOS watchOS 7 veröffentlichen? An dieser Stelle sind wird auf die Erfahrungswerte der letzten Jahre angewiesen. Anhand der vergangenen Jahre lässt sich vermuten, wann Apple iOS 14 freigeben wird. In der Vergangenheit legte Apple den Schalter um 19:00 Uhr um. Von daher sind wir davon überzeugt, dass dies auch am heutigen Tag der Fall sein wird. Allerdings kann es auch nicht schaden, wenn man schon wenige Minuten früher auf den Update-Button drückt.

Am einfachsten erfolgt der Download direkt over-the-air am iOS-Gerät- Hierfür ruft ihr direkt am iPhone, iPad oder iPod touch -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate auf. Sobald das iOS 14 Update bereit steht, erfahrt ihr es natürlich bei uns. watchOS 7 installiert ihr über die Apple Watch App am iPhone und tvOS 14 wird direkt über die Einstellungen am AppleTV installiert.

In jedem Fall empfehlen wir euch im Vorfeld ein Backup anzulegen.