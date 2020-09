watchOS 7 steht als Download bereit. Vor wenigen Augenblicken hat Apple nicht nur die finale Version von iOS 14, iPadOS 14 und tvOS 14 veröffentlicht, sondern mit watchOS 7 auch ein Update für die Apple Watch bereit gestellt.

Apple veröffentlicht watchOS 7

Ab sofort kann watchOS 7 von den Apple Servern geladen und installiert werden. Die Installation erfolgt über die Apple Watch App auf dem iPhone -> Allgemein -> Softwareupdate. Seit der Freigabe der watchOS 7 Beta 1 im Juni dieses Jahres sind wir auf allerhand neue Funktionen rund um die Apple Watch eingegangen. Am gestrigen Abend hatte Apple zusätzlich noch die Familienkonfiguration sowie weitere kleinere Neuheiten zu watchOS 7 angekündigt.

Wenn wir an watchOS 7 denken, denken wir in erster Linie an die neuen Zifferblätter inklusive der Möglichkeit, diese mit Freunden und Bekannten auf einfache Art und Weise zu teilen, das automatische Erkennen des Händewaschens, eine Funktion zur Schlafüberwachung, neue Trainingsarten und eine neue Fitness-App. Dies ist längst noch nicht alles. Werft bei der Installation einfach mal einen Blick in die Release-Notes. Dort sind die großen Neuerungen aufgeführt.

So funktioniert das Update

Die Aktualisierung erfolgt über die Apple Watch App auf eurem iPhone

Die Apple Watch muss in der Reichweite des mit einem WLAN verbundenen iPhone sein

Die Apple Watch muss mit dem Ladegerät verbunden sein

Die Apple Watch muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein

watchOS 7.0 steht für Apple Watch Series 3 oder neuer bereit. Zudem erfordert watchOS 7 ein iPhone 6S oder neuer mit iOS 14 oder neuer.