macOS Big Sur Beta 7 ist da da. Nachdem Apple am gestrigen Abend die finale Version von iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 und watchOS 7 veröffentlicht hatte, widmen sich die Entwickler nun wieder dem kommenden Mac-Update.

macOS Big Sur Beta 7 steht als Download bereit

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 7 zu macOS Big Sur veröffentlicht. Es deutete sich in den letzten Wochen bereits an, dass macOS Big Sur deutlich nach iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 und watchOS 7 veröffentlicht wird. Zunächst einmal geht das kommende Mac-Betriebssystem in die nächste Beta-Runde und Entwickler können sich mit einer weiteren Vorabversion beschäftigen.

macOS Big Sur erhält ein wunderschönes Redesign, das völlig neu und dennoch sofort vertraut ist. Safari ist vollgepackt mit neuen Funktionen, unter anderem einer anpassbaren Startseite, elegant gestalteten und leistungsfähigeren Tabs, schnellen und einfachen Übersetzungsmöglichkeiten und einer neuen Datenschutzübersicht. Mit der aktualisierten Nachrichten App können Mac-Anwender persönlichere und aussagekräftigere Nachrichten senden und empfangen sowie Gruppennachrichten leicht verfolgen und innerhalb dieser interagieren. Karten bietet außerdem ein völlig neues Erlebnis mit immersiven Funktionen zum Erkunden und Navigieren der Welt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass die finale Version von macOS Big Sur nicht vor Mitte Oktober erscheinen wird. Von daher müssen wir uns noch ein paar wenige Wochen gedulden. Bis dahin wird sicherlich noch die ein oder andere Beta erscheinen.