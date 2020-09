Am späten gestrigen Abend hat Apple die finale Version von iOS 14 veröffentlicht. Ursprünglich gingen wir von einer Freigabe gegen 19:00 Uhr aus. Apple ließ und jedoch bis ca. 21:45 Uhr warten. Wie dem auch sei. iOS 14 steht mittlerweile zum Download bereit und dürfte bereits auf Millionen iPhones gelandet sein. Die deutschen Release-Notes zu iOS 14 haben wir hier für euch hinterlegt. Parallel dazu hat Apple ein paar Support-Videos veröffentlicht.

Apple veröffentlicht Videos zu iOS 14

Apple hat ein paar Video rund um iOS 14 veröffentlicht. Mit dem ersten Video untermauert Apple noch einmal, dass ihr in jedem Fall vor dem Update ein Backup anlegen solltet. In den weiteren Videos dreht es sich um die Kamera-App in iOS 14, die neuen Funktionen in der Nachrichten-App sowie die App Library und das verstecken von Homescreen-Seiten.