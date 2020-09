Falls ihr euch die Frage gestellt habt, ob die Messung des Blutsauerstoffs mit der Apple Watch Series 6 bei uns in Deutschland zur Verfügung steht, so können wir euch beruhigen. Apple hat explizit bestätigt, dass die Funktion zum Verkaufsstart auch hierzulande genutzt werden kann.

Apple Watch 6: Blutsauerstoff-Messung in Deutschland

Der ein oder andere Anwender wird sich sicherlich noch an die Ankündigung der Apple Watch 4 vor zwei Jahren erinnern. Apple bewarb die EKG-Funktion der Apple Watch ziemlich intensiv. Es stellt sich jedoch schnell heraus, dass diese Funktion zunächst nur in den USA startet wird. Dies war Ende 2018 der Fall. Im März 2019 erfolgt die Freischaltung für Deutschland.

Vor wenigen Tagen hat Apple die Apple Watch 6 vorgestellt. Diese feiert bereits morgen ihren Verkaufsstart. Frühbesteller erhalten die Geräte ausgeliefert und in den Apple Stores werden erste Exemplare zur Verfügung stehen.

Die Apple Watch 6 zeichnet sich unter anderem durch einen Sensor zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut, den neuen S6-Chip, einen immer aktiven Höhenmesser, U1-Chip, einem verbesserten Always-On-Display und mehr auf.

Um die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut durchführen zu können, verfügt die Apple Watch 6 auf der Unterseite über einen Blut­sauerstoff Sensor, der aus vier LED Clustern und vier Photo­­­dioden besteht. Dieser neue Sensor arbeitet zusammen mit der Blut­sauerstoff App, um den Sauerstoff­gehalt in deinem Blut zu messen. Grüne, rote und infrarote LEDs leuchten in die Blutgefäße im Hand­gelenk, und Photodioden messen, wie viel Licht zurück­geworfen wird. Fort­schrittliche Algorithmen berechnen dann die Farbe deines Blutes, und daraus lässt sich auf die vorhandene Sauerstoff­menge schließen.

Der ein oder andere Nutzer hatte ggfs. die Sorge, dass Apple die neue Blutsauerstoff-Messung möglicherweise zum Start nicht in Deutschland anbieten wird. Diese Sorge können wir euch allerdings nehmen. In einem Support-Dokument, mit dem die Verfügbarkeit der verschiedenen Apple Watch Funktionen bestätigt wird, wird Deutschland in Verbindung mit der Blutsauerstoff-Messung genannt. Alles in allem ist die Funktion zum Start in mehr als 100 Ländern verfügbar.