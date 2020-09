Die Apple Watch 6 ist unterwegs und sollte bald bei den ersten Kunden eintreffen. Im Vorfeld schauen wir uns schon einmal die ersten Reviews an. Als Bonus haben wir auch die ersten Eindrücke zur Apple Watch SE für euch.

Eine der auffälligsten Änderungen der Apple Watch 6 betrifft das Display. So soll das Always-On-Display nun 2,5 Mal so hell sein als es bei der Vorgängergeneration der Fall war. Wie Gizmodo erklärt, macht sich die Verbesserung insbesondere beim Training bemerkbar:

Auch für the Verge zählt das verbesserte Always-On-Display zu den Highlights der neuen Apple Watch. Doch auch der neu S6 konnte beeindrucken:

„Was die Geschwindigkeit betrifft, so ist sie schnell. Aber auch die Series 5 fühlte sich sehr schnell an. Ich denke, der Hauptvorteil, den die meisten Leute aus dem S6-System ziehen werden, ist, dass es genug Spielraum hat, um auch bei zukünftigen Aktualisierungen schnell zu bleiben.“

Was die Messung des Blutsauerstoffgehalts betrifft, schreibt Engadget, dass die Funktion zwar beeindruckend ist, jedoch noch in der Handhabung verbesserungswürdig ist, da es etwas dauert, bis man die Messung sicher durchführt. Hier könnten die neuen Solo Loop Armbänder die Lösung sein:

„Wie die EKG-Messung erfordert auch die Messung des Blutsauerstoffs nur einige wenige Berührungen auf dem Bildschirm der Uhr, aber Sie müssen die Uhr auf eine bestimmte Art und Weise tragen, um eine erfolgreiche Messung zu erhalten. Es dauerte etwa sieben Versuche, bis ich die richtige Position gefunden hatte, bei der die Messung erfolgreich war. […] Die Daten kamen am zuverlässigsten, wenn die Uhr so weit oben an meinem Arm war, wie es das Sportband erlaubt hat, wenn es auf das dritte Loch eingestellt ist. Die neuen Solo Loop Armbänder könnten Apples Weg sein, dieses potenzielle Problem zu lösen.“