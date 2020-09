Media Markt hat soeben seine „Apple Weekend“-Promo gestartet. Diese bietet euch Rabatt auf ein Vielzahl an Apple Produkten. Doch nicht nur das, auch Apple-Zubehör von weiteren Hersteller steht derzeit im Fokus. Parallel dazu könnt ihr natürlich von der 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt profitieren. Das Apple Weekend bei Media Markt läuft nur wenige Tage bis zu 21.09.2020. Bei Interesse greift direkt zu, bevor der Deal ausgelaufen ist oder die Produkte vergriffen sind. Ein Highlight sind sicherlich die AirPods Pro für 209,67 Euro sowie der HomePod für nur 269 Euro.

Große Apple Rabatt-Aktion bei Media Markt

Auch wenn wir heute erste Donnerstag haben, startet Media Markt in eine große Apple Rabatt-Aktion. Das Motto lautet „Apple Weekend. Jetzt zugreifen: Viele Apple Produkte stark reduziert.“ Klickt man sich durch die einzelnen Kategorien, so stellt man fest, das eine Vielzahl am Apple Produkte im Preis reduziert sein. iPhone 11, Apple Watch, HomePod, AirPods und AirPods Pro, MacBook Air, MacBook Pro, iPad und vieles mehr stehen aktuell im Fokus.

Werft einfach mal einen Blick auf die Apple-Sonderseite bei Media Markt. Dort findet ihr alle Angebote. Wir haben euch ein paar Highlights zusammengestellt.

0 Prozent Finanzierung bei Media Markt

Neben dem Rabatt könnt ihr von der 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt profitieren. Ab einer Finanzierungssumme von 100 Euro erhaltet ihr den 0% effektiven Jahreszins. Die monatliche Mindestrate beträgt 10 Euro, die Laufzeit liegt zwischen 6 bis 12 Monate.

Denkt dran, die Aktion endet bereits am 21.09.2020 (12:00 Uhr). Bei Interesse solltet ihr euch beeilen.