In der finalen Version von iOS 14 hat Apple überraschend zwei neue HomeKit-Kategorien hinzugefügt, eine für TV-Set-Top-Boxen und eine für Streaming-Sticks.

Neue Streaming-Gerätekategorien für HomeKit

Bereits zur fünften Beta zeigten sich die HomeKit-Kategorien für TV-Set-Top-Boxen und Streaming-Sticks im Programmcode von iOS 14. Apple schenkte den neuen Kategorien jedoch wenig Aufmerksamkeit. So brachten die folgenden Betaversionen weder passende Symbole noch eine tatsächliche Funktion.

Doch als der GM von iOS 14 für Betatester freigegeben wurde, wurden den neuen Kategorien nun doch Symbole spendiert, was darauf hindeutet, dass wir in naher Zukunft eine entsprechende Unterstützung erhalten. Damit würde HomeKit bald TV-Set-Top-Boxen und Streaming-Sticks unterstützen, was eine willkommene Ergänzung wäre.

Apple hat sich zu den neuen HomeKit-Kategorien nicht geäußert. Zudem haben wir noch von keinem Hersteller gehört, der kompatible Geräte entwickelt. Hinter den Kulissen werden jedoch derzeit sicherlich aller Vorbereitungen getroffen. HomeKit-Set-Top-Boxen oder Streaming-Geräte von Drittanbietern würden wahrscheinlich ähnlich wie Fernsehgeräte mit HomeKit interagieren. Sie können in der Home App angezeigt werden und ermöglichen es, das Gerät über die Home App oder mit Siri zu steuern.