Am Dienstag hat Apple die Apple Watch 6, Apple Watch SE, das iPad Air 4 sowie das iPad 8 vorgestellt. Im Anschluss an das Event hat der Hersteller Testgeräte an Medien, Influencer etc. ausgegeben. Nachdem wir euch bereits auf die Reviews zur Apple Watch 6 und Apple Watch SE aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit dem iPad 8. Generation weiter.

iPad 8: Reviews sind da

Morgen feiern Apple Watch 6, Apple Watch SE und iPad 8 ihren Verkaufsstart. Nun ist das Embargo gefallen und Medien veröffentlichen ihre Reviews. So wird am heutigen Tag auch die 8. Generation des iPads thematisiert.

Apple verpasst dem iPad 8 den leistungsstarken A12 Bionic Chip. Erstmals bringt der A12 Bionic die Neural Engine auf das iPad, für maschinelles Lernen auf einem neuen Niveau, einschließlich Verdeckung von Personen und Bewegungserfassung in Augmented Reality (AR) Apps, verbesserter Bildbearbeitung, leistungsfähigerer Siri und mehr. Genau darin liegen auch schon die wesentlichen Änderungen vom iPad 7 zum iPad 8. Nicht wirklich mehr und nicht wirklich weniger.

Genau dies geht auch aus den Reviews von Engadget und CNET hervor. Demnach ist das iPad 8 ein mehr als solides EInsteiger-iPad zu einem attraktiven Preis. Der A12-Chip liefert genügend Leistung für allerhand Anwendungsbereiche. Der Support für Apple Pencil rundet das gute Gesamtergebnis ab. Dabei eignet sich das neue iPad ideal für „Normalos“, Kinder und Schüler.