Anfang dieses Jahres hatte Apple das iPhone SE 2020 vorgestellt und auf den Markt gebracht. Dabei handelt es ich im übertragenen Sinn um ein leistungsstärkeres iPhone 8. Parallel dazu halten sich seit längerem Spekulationen, dass Apple auch ein iPhone SE Plus auf den Markt bringen wird. Zuletzt war die Rede von 2021.

Best Buy listet Display-Schutzfolie für ein iPhone SE Plus

Arbeitet Apple an einem iPhone SE Plus? Unser Bauchgefühlt sagt „JA“. Nun taucht bei der US-Handelskette Best Buy eine Displayschutzfolie für ein iPhone SE Plus 2020 auf. Zu viel sollte man in diese Auflistung jedoch nicht hinein interpretieren.

Bereits im März dieses Jahres tauchten im Programmcode von iOS 14 Hinweise auf ein iPhone SE Plus auf. Auch der renommierte Analyst Ming Chi Kuo gab zu verstehen, dass Apple an einem größeren iPhone SE arbeitet. Dieses erwartet er für das nächste Jahr.

Das iPhone SE Plus dürfte der Nachfolger des iPhone 8 Plus sein. Wir erwarten ein 5,5 Zoll Display, Touch ID im Homebutton, ein aufgewertetes Kamerasystem sowie einen leistungsstärkeren Prozessor. Kurzum: Das iPhone SE Plus wird der große Bruder des iPhone SE.

Hersteller von Zubehör haben in der Regel keine genauen Informationen dazu, wann ein neues iPhone auf den markt kommt. Im Vorfeld bereiten sich diese vor, um mehr oder weniger pünktlich zum Verkaufsstart bereit zu sein. Da sich das iPhone 8 Plus und das iPhone SE Plus sehr wahrscheinlich optisch ähneln bzw. identisch sind, dürfte der Vorlauf bei einer Display-Schutzfolie für ein iPhone SE Plus vermutlich kurz ausfallen.