Sony hat in der Nacht zu heute weitere Details zu seiner PlayStation 5 bekannt gegeben. Neben dem Preis für die beiden Modelle nannte der Hersteller auch den Verkaufsstart. Vorbestellungen können ab sofort platziert werden.

Sony nennt weitere Details zur PlayStation 5

Nachdem Microsoft in der vergangenen Woche bereits Preise für die Xbox Serie X und Xbox Serie S bekannt gegeben hatte, zieht nun Sony nach. Microsoft ruft für die Xbox Serie X 499 Euro, während das Einstiegsmodell Xbox Serie mit 299 Euro zu buche schlägt, verrät nun Sony die Preis.

Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung...

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie...

Wirklich überraschend sind die Preise nicht, die Sony für seine beiden PS5-Modelle aufruft. Genau wie Microsoft bietet auch Sony zwei Modelle an. Ein „High-End“-Modell mit optischem Laufwerk und ein „digitales“ Einstiegsmodell ohne optisches Laufwerk. So bedient auch Sony die Geschmäcker seiner Kunden.

Sony PlayStation 5 - Digital Edition Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung...

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie...

Kommen wir zu den Preisen. Die PlayStation 5 mit Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk kostet 499 Euro. Damit liegt der Preis auf dem Niveau der Xbox Serie X. Macht in unseren Augen durchaus Sinn, dass Sony den Preis mitgeht. Für die PlayStation 5 Digital Edition ruft Sony 399 Euro auf. Damit liegt der Preis 100 Euro unter dem Modell mit Laufwerk und 100 Euro über der Xbox Serie S.

Zubehör

DualSense Wireless Controller: 69,99 Euro

PULSE 3D Wireless Headset – mit 3D-Audio und Dual-Noise-Cancelling Mikrofonen: 99,99 Euro

HD Camera mit Dual 1080p Linsen: 59,99 Euro

Media Remote: 29,99 Euro

DualSense Charging Station: 29,99 Euro

Verkaufsstart? Auch hierzu hat sich Sony geäußert. In Europa – und somit auch bei uns in Deutschland – geht die Sony PlayStation 5 am 19. November 2020 in den Verkauf. In den USA ist es eine Woche früher am 12. November 2020 soweit.

Jetzt vorbestellen

Kaum ausgesprochen, lässt sich die Sony PlayStation bereits bei verschiedenen Händlern vorbestellen.