Nach fast zwei Jahren seit dem Debüt der Spotify App für die Apple Watch testet der Dienst endlich die Streaming-Unterstützung mit einer anscheinend zufälligen Auswahl von Beta-Testern.

Spotify-Streaming für die Apple Watch

Spotify hat seine Apple Watch App bereits im November 2018 eingeführt. Seitdem haben wir einige Updates wie die Unterstützung von Siri gesehen. Die App ist jedoch hinter Konkurrenten wie Pandora (und natürlich Apple Music) zurückgeblieben, da wichtige Features fehlen. Vor allem die Unterstützung von Audio-Streaming vermisst man sehr, was die App auf der Apple Watch letztendlich nur als Fernbedienung für das iPhone nutzbar macht.

Das soll sich in Zukunft jedoch ändern. So melden sich auf Reddit einige Nutzer, die an einem Beta-Programm für die Spotify App teilnehmen. Die Tester berichten, dass sie die Apple Watch App des Streaming-Dienstes autark ohne iPhone nutzen können, um Musik und Podcasts über WLAN oder über das Mobilfunknetz zu streamen. Das wertet die Spotify App deutlich auf. Wann jedoch alle Nutzer in den Genuss der neuen Funktion kommen, ist nicht bekannt. Die Teilnahme an der Beta ist für neue Nutzer derzeit nicht möglich, da das Testflight-Programm von Spotify bereits voll ist. Zudem sollen nicht alle Beta-Tester die neue Version testen können, Spotify wählt hier anscheinend zufällige Teilnehmer aus.