Im Laufe des heutigen Abends hatte Apple die Beta 7 zu macOS Big Sur veröffentlicht. Entwickler, die einen näheren Blick in das Apple Dev Center geworden haben, werden allerdings gemerkt haben, dass dort mit Xcode 12.2 Beta ein weiterer Download bereit steht. Interessanterweise erwähnt Apple in den Release-Notes iOS 14.2.

Ab sofort können Entwickler Xcode 12.2 Beta herunterladen und installieren. Dies ist dahingehen interessant, das Xcode 12.1 bislang nicht veröffentlicht wurde. In den Release-Notes zu Xcode 12.2 Beta findet unter anderem iOS 14.2 Erwähnung.

Bei Xcode handelt es sich um ein Tool, mit dem Entwickler Apps für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und watchOS kreieren. Parallel zu Updates seiner Betriebssysteme stellt Apple auch immer eine neue Xcode-Version bereit. So wurde diese Woche Xcode 12.0 veröffentlich, das unter anderem iOS 14 unterstützt.

Wie bereits erwähnt, kann ab sofort die Xcode 12.2 Beta aus dem Apple Dev Center geladen werden. In den zugehörigen Release-Notes erwähnt Apple iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2, macOS Big Sur 11 und watchOS 7.1.

Xcode 12.2 beta includes SDKs for iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2, watchOS 7.1, and macOS Big Sur 11. The Xcode 12.2 beta release supports on-device debugging for iOS 9 and later, tvOS 9 and later, and watchOS 2 and later. Xcode 12.2 beta requires a Mac with Apple silicon running macOS Big Sur 11 or later, or an Intel-based Mac running macOS Catalina 10.15.4 or later.