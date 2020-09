Mit iOS 14 hat Apple eine Vielzahl von Neuerungen eingeführt. Dabei hat auch Apple Maps zwei neue praktische Features erhalten. So bietet die Karten App nun die Anzeige von sogenannten Umweltzonen. Hierbei informiert euch das iPhone oder CarPlay, ob eine Umweltzone, die voraus liegt. Ebenfalls neu sind Fahrrad-Routen, die in Deutschland jedoch noch nicht unterstützt werden.

Umweltzonen und Fahrrad-Routen

In einer Umweltzone dürfen nur Fahrzeuge fahren, die ein bestimmtes Schadstoffemissionsniveau nicht überschreiten. Eine falsche oder gar keine Umweltplakette am Auto zu haben und in eine Umweltzone zu fahren, kann ein Bußgeld nach sich ziehen. Damit wir uns mit einem solchen Verbrenner nicht irrtümlich in einer Umweltzone bewegen, warnt Apples Karten App nun mit dem Hinweis „Erlaubnis erforderlich“ vor der Einfahrt in ein solches Gebiet. Zudem werden die Umweltzonen auf der Karte farblich markiert. Eine Möglichkeit eine vorhandene Umweltplakette in der App zu hinterlegen, haben wir noch nicht entdeckt.

Apple Maps bietet mit iOS 14 nun auch eine Option, bei der Nutzer innerhalb der Navigationsfunktion einstellen können, dass sie ihr Ziel per Fahrrad erreichen möchten. Die Navigation erfolgt dann bevorzugt anhand von Radwegen und fahrradfreundlichen Straßen. Praktisch ist hierbei, dass die App Höhenunterschiede angibt und Auskunft über den Autoverkehr gibt. Zum Release von iOS 14 ist die Fahrradnavigation leider nur in den USA und China verfügbar. Wann die Funktion auch in Deutschland freigeschaltet wird, ist noch nicht bekannt.