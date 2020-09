Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 12. September seinen Online Store nach Indien bringt. Damit wird Apple ab dem genannten Stichtag erstmals Kunden im ganzen Land die gesamte Produktpalette und den Support von Apple direkt anbieten.

Apple eröffnet Online Store in Indien am 23. September

Bereits in den letzten Wochen zeichnete es sich ab, dass Apple zeitnah seinen Online Store in Indien eröffnen wird. Nun haben wir die Gewissheit, dass es in der kommenden Woche – und somit pünktlich zum iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart – der Fall sein wird.

Der neue Online-Shop bietet Kunden das gleiche Premium-Erlebnis wie Apple Store-Standorte auf der ganzen Welt. Der Apple Store Online stellt einen bequemen Ort dar, um Apple-Produkte zu kaufen. Online-Apple-Spezialisten stehen zur Verfügung, um Kunden von der benutzerdefinierten Konfiguration eines Mac bis zur Einrichtung neuer Geräte zu unterstützen. Kunden können sich direkt von Apple beraten lassen und sich über neue Produkte informieren, sowohl auf Englisch als auch auf Hindi.

„Wir sind stolz darauf, in Indien zu expandieren und möchten alles tun, um unsere Kunden und deren Gemeinden zu unterstützen“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President von Retail + People bei Apple. „Wir wissen, dass unsere Benutzer auf Technologie angewiesen sind, um in Verbindung zu bleiben, zu lernen und ihre Kreativität zu nutzen. Indem wir den Apple Store online nach Indien bringen, bieten wir unseren Kunden in dieser wichtigen Zeit das Beste von Apple.“

Apple ist seit mehr als 20 Jahren in Indien tätig und die laufenden Investitionen und Innovationen des Unternehmens unterstützen fast 900.000 Arbeitsplätze im ganzen Land. Apples App Design and Development Accelerator in Bengaluru hat Tausende lokaler Entwickler unterstützt, und heutzutage sind Apps, die von Entwicklern in Indien erstellt wurden, für den Alltag noch wichtiger geworden, da die Menschen von zu Hause aus engagiert und verbunden bleiben möchten.