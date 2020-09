Anfang August bestätigt Apple, dass man sich die RoadTrip-Serie „Long Way Up“ mit Ewan McGregor und Charley Boorman sichern konnte. Dann ging alles ganz schnell. Anfang September wurde der offizielle Trailer veröffentlicht und am heutigen Tag startet die Serie exklusiv auf Apple TV. Auch eine neue Folge von „Ted Lasso“ steht bereit.

„Long Way Up“ startet auf Apple TV+

Ab sofort steht „Long Way Up“ auf Apple Tv+ bereit – zumindest die ersten drei Episoden. Weitere Folgen werden jeweils Freitags folgen. In der Serie erleben Ewan McGregor (Star Wars: Episode 1, Trainspotting) und Charley Boorman (Long Way Down, Long Way Round) ein Abenteuer, das sie rund um die Welt führen wird.

Das Duo wird in 100 Tagen mehr als 13.000 Meilen zurücklegen und dabei 16 Grenzübergänge und insgesamt 13 Länder durchqueren. McGregor und Boorman werden durch Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador und aufwärts durch Kolumbien, Mittelamerika und Mexiko reisen. Als fahrbaren Untersatz dienen zwei Harley-Davidson LiveWire-Motorräder. Das Elektro-Bike soll zeigen, wie ein nachhaltiges Globetrotting aussehen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Solltet ihr an Roadtrips und Motorrädern interessiert sein, dann werft eine n Blick auf die neue Serie. Die ersten drei Folgen stehen ab sofort zur Ansicht bereit.

Ted Lasso: Folge 8 ist da

Auch mit der Serie „Ted Lasso“ geht es heute weiter. Ab sofort steht Folge 8 mit dem Titel „Die Diamond Dogs“ zur Ansicht bereit. Ted und Roy haben beide Beziehungsprobleme. Ted wendet sich an die Diamond Dogs, während Roy ein Gespräch mit Keeley führt.

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac sowie ausgewählten Samsung und LG Smart TVs, Roku und Amazon Fire TV-Geräten und auf tv.apple.com für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar. Die Apple TV App wird im Laufe des Jahres auf Sony und VIZIO Smart TVs verfügbar sein. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac kaufen, können Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos genießen. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Geräts.