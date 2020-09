Vor wenigen Tagen hat Apple neben den neuen Apple Watch Modellen auch neue iPads vorgestellt. Konkret wurden das iPad Air 4 sowie das iPad 8 angekündigt. Nun liegen die – wenig überraschenden – Geekbench-Werte vor.

Auf die Leistungswerte des A14 Bionic Chips im iPad Air haben wir euch bereits hingewiesen. Nun liegen die Leistungswerte für das iPad 8 vor. Aufgrund der Tatsache, dass es den A12-Chip des iPad 8 schon seit einiger Zeit gibt, sind die Daten wenig überraschend.

Es ist wenig verwunderlich, dass das iPad 8 das iPad 7 mit seinem A10-Chip deutlich schlägt. Das iPad 8 kommt auf 4793 Punkte im Single-Core-Test und auf 9731 Punkte im Multi-Core-Test. Demgegenüber steht das iPad 7 mit 3080 Punkte bzw. 4677 Punkten.

4793/9731 Geekbench scores for the iPad 8th Gen. Much better than the 7th gen (3080/4677). Still rocking 3GB RAM, though.

Thoughts? pic.twitter.com/dm0BHbLv9B

— Harris Craycraft (@_craycraft) September 17, 2020