Auf die Apple TV+ Neuzugänge zum Wochenende haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Auch bei Apples Spiele-Abo-Dienst gibt es Neuigkeiten. „Marble Knights“ steht ab sofort bereit. Darüberhinaus gibt es verschiedene Updates.

„Marble Knights“ neu bei Apple Arcade

Ab sofort erhältlich: „Marble Knights“, des amerikanischen Indie Spiele-Entwicklers WayForward. Apple Arcade-Gamer können sich auf eine epische Fantasiereise im Königreich von Roundingham freuen, in dem sie Feinde besiegen, knifflige Rätsel lösen und das Königreich in nervenaufreibenden Missionen vor dem Untergang beschützen müssen. In den Release-Notes heißt es

Ein Schwertschwinger-Fantasiespiel trifft auf Marble Mania! Rolle in den Kampf mit Orbin, Marabelle und den anderen Knights of the Round, um König Rolland und das Königreich von Roundingham vor dem bösen Lord Terroball zu schützen! Du bist mit deiner Klinge, deinem Geschick und einer Reihe Mächten ausgestattet, die auf Kugeln basieren. Du musst Feinde besiegen, Rätsel lösen und auf eine epische Fantasiereise mit bis zu drei Spielern aufbrechen!

Weitere Updates

Darüberhinaus stehen zu folgenden Spielen frische Updates bereit.

Ausblick

Auch einen kleinen Ausblick hält Apple bereit. In Kürze erscheint The Collage Atlas.