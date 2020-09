AirPower ist seit letzem Jahr offiziell eingestellt. Allerdings halten sich seitdem weiterhin hartnäckig Gerüchte, dass Apple an einem drahtlosen Ladegerät arbeitet. Wie und in welcher Form dieses auf den Markt kommen wird, kann nur erahnt werden. Nun taucht ein Video auf, welches den Prototypen eines magnetischen drahtlosen Apple Ladegeräts zeigen soll.

Den Kollegen von 9to5Mac wurde ein Video zugespielt, auf der Prototyp eines magnetischen drahtlosen Apple Ladegeräts zu sehen sein soll. Dies greift das Gerücht auf, dass Apple weiterhin an einer drahtlosen „Ladematte“ arbeitet.

Zuletzt tauchten Fotos eines iPhone 12 Modellen bzw. des Gehäuses auf, auf dem Magerte zu sehen waren, die ringförmig angeordnet waren. Hier könnten wir nun das Gegenstück stehen. Die Magnete könnten dafür sorgen, dass sich die Geräte optimal mit einander verbinden.

Es ist unklar, ob das im Video abgebildete Lademodul ein Prototyp eines kommenden Apple-Produkts oder einer Drittanbieters ist. Genau wie bei vielen andren Produkten konnte Apples dieses im Rahmen des MFi-Zertifiziert-Programms zertifizieren.

Video claims to show Apple magnetic wireless charger prototype. More at @9to5mac pic.twitter.com/BDReuIIW4C

— Jordan Kahn (@JordanKahn) September 17, 2020