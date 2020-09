„See“ gehört für uns nach wie vor zu den besten Serien auf Apple TV+. Schon seit längerem ist bekannt, dass die Serie in die 2. Staffel. Doch wie auch viele andere Produktionen ist auch See von der COVID-19 Pandemie betroffen. Im kommenden Monat geht es mit der Produktion weiter.

Wie Deadline berichtet, wird die zweite Staffel zu „See“ – mit Jason Momoa in der Hauptrolle – im nächsten Monate in Toronto fortgesetzt.

Es heißt

Deadline geht davon aus, dass die mit Jason Momoa konfrontierte Serie am 14. Oktober in den Cinespace Film Studios in der Hauptstadt von Ontario fortgesetzt wird.

Es markiert neben Invasion und For All Mankind eine der Serien, die nach der COVID-19 Pandemie zu den Dreharbeiten zurückkehrt. See war eine von mehreren Apple TV-Sendungen, die im März eingestellt wurden. Dazu gehören auch The Morning Show, Servant, Lisey’s Story und Mythic Quest: Raven’s Banquet.