Bundesliga im Live-Stream verfolgen. Am gestrigen Abend ist die Fußball-Bundesliga in die Saison 2020/2021 gestartet und der FC Bayern München hat Schalke mit 8:0 vom Platz gefegt, Am heutigen Tagen geht es spannenden Spielen weiter. Doch nicht nur Fußball könnt ihr mit dem Sky Ticket Sport verfolgen, viele weitere Sportarten werden im Live Stream übertragen. Aktuell erhaltet ihr 120 Euro Rabatt, wenn ihr euch für das Sky Ticket Supersport Jahres-Ticket entschiedet.

120 Euro Rabatt auf Sky Supersport Jahres-Ticket

Die neue Saison der Fußball-Bundesliga ist gestartet. Heute und morgen stehen ein paar spannende Spiele auf den Spielplan.

Samstag

15.15 Uhr: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: VfB Stuttgart – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt – Arminia Bielefeld auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: Union Berlin – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

Sonntag

14.30 Uhr: RB Leipzig – FSV Mainz 05 und VfL Wolfsburg – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 1

Überblick

Mehr als 3.000 Stunden Fußball-Berichterstattung in der kommenden Saison auf Sky, mehr als 80 Stunden an jedem Wochenende

in der kommenden Saison auf Sky, mehr als 80 Stunden an jedem Wochenende Das „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach mit Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann, inklusive CouchKurve und Scouting Feed, auch in UHD und erstmalig in HDR

Bundesliga-Vorschau am Freitagabend ab 21.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit Britta Hofmann, Manuel Baum und Erik Meijer

Zweitliga-Topspiel am Montag Bochum gegen St. Pauli erstmalig mit Experte und Co-Kommentator Torsten Mattuschka und erstmalig in UHD

Exklusiv für Sky Q Kunden : Zwei Partien pro Spieltag der Fußball-Bundesliga, erstmalig in HDR, und ein Zweitligaspiel pro Spieltag in UHD

: Zwei Partien pro Spieltag der Fußball-Bundesliga, erstmalig in HDR, und ein Zweitligaspiel pro Spieltag in UHD Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

Mit dem Sky Ticket Sport könnt ihr flexibel Sportereignisse im Live-Stream verfolgen. Aktuell bietet Sky drei verschiedene Sky Sport-Tickets an. Ihr wählt zwischen dem „Supersport Monat“, „Supersport Jahr“ und dem „Sport Monat“. In den Supersport-Tickets sind sämtliche Sky-Sportereignisse inbegriffen.

Das Supersport Monats-Ticket kostet 29,99 Euro. Entscheidet ihr euch für das Supersport Jahres-Ticket, so zahlt ihr während der Mindestvertragslaufzeit nur 19,99 Euro. Ihr spart somit 120 Euro. Ab dem 13. Monat beträgt der Preis für das Supersport Monatsticket € 29,99 pro Monat. Das Abonnement kann allerdings zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden.

Neben der Bundesliga zeigt Sky Ticket Sport noch viele weitere Wettbewerbe (u.a. Champions League, Formel 1, ATP Tour, PGA Tour und vieles mehr) freuen. Mit dem Sky Supersport-Jahresticket seid ihr bestens gerüstet.