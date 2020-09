In den vergangenen Wochen und Monaten hat der Zubehörhersteller Meross auf sich aufmerksam gemacht, in dem das Unternehmen zahlreiche HomeKit-Produkte auf den Markt gebracht hat. Nun geht es mit einer HomeKit-Mehrfachsteckdose von Meross in die nächste Runde.

Meross HomeKit-Mehrfachsteckdose ab sofort erhältlich

Unter anderm haben wir euch bereits auf die HomeKit-Steckdose, HomeKit-Doppelsteckdose, HomeKit-Lichtschalter etc. von Meross aufmerksam gemacht. Ende dieses Monats geht es mit einem HomeKit-Garagentoröffnet weiter. Vorher gibt es noch die HomeKit-Mehrfachsteckdose von Meross zu bestaunen.

Ab sofort könnt ihr die Meross HomeKit-Steckdosenleisten kaufen. Diese verfügt über drei Schuko-Steckdosenplätze sowie vier USB-Anschlüsse. Neben HomeKit bietet die smarte Steckdosenleiste auch Unterstützung gut Amazon Alexa sowie Google Assistant. Dabei verbindet sich die Steckdose per WLAN mit eurem Netzwerk.

Per HomeKit könnt ihr die einzelnen Steckdosen wahlweise per Siri-Sprachbefehl, Home-App oder eine andere HomeKit-fähige App bedienen. Natürlich könnt ihr auch Automationen, Regeln etc. zur Steuerung nutzen.

Der Preis der HomeKit-Mehrfachsteckdose liegt bei 39,99 Euro. Über einen Coupon, den ihr hier auf der Produktseite aktivieren könnt, erhaltet ihr derzeit 15 Prozent Rabatt und zahlt nur 33,99 Euro.