Erst wenige Tage ist es her, dass Apple die Apple Watch 6, Apple Watch SE, das iPad 8 sowie das iPad Air 4 präsentiert. Noch am Abend der Keynote konnten Bestellungen für die Apple Watch 6, Apple Watch SE sowie das iPad 8 aufgegeben werden. Das iPad Air 4 folgt im Oktober.

Ersten Einschätzungen zufolge sind Apple Watch 6, Apple Watch SE und das iPad 8 gut gestartet. Digitimes berichtet, dass Apple seiner Auftragspartner in China aufgefordert hat, die Produktion zu erhöhen.

Weiter heißt es

Infolge der Handelsspannungen zwischen den USA und China sucht Apple nun nach mehr chinesischen Lieferanten, um Chinas Inlandsnachfrage zu befriedigen, während Apple für nichtchinesische Märkte mehr auf taiwanesische Hersteller angewiesen sein wird, um Produktionsstätten außerhalb Chinas aufzubauen.

Apple lässt Quanta und Foxconn derzeit Produkte der Mac-Serie in den USA herstellen. In Indien werden Foxconn, Wistron und Pegatron iPhones vor Ort herstellen, um hauptsächlich die Inlandsnachfrage zu befriedigen. In Vietnam stellen Compal, Foxconn, Pegatron und Inventec derzeit iPads, AirPods und iPhones her.