Eine der wichtigsten Neuerungen von tvOS 14 ist die Kompatibilität mit Googles VP9-Codec, der eigentlich auch das 4K-Streaming auf YouTube für Nutzer des Apple TV ermöglichen sollte. Trotz der offiziellen Veröffentlichung von tvOS 14 kann die 4K-Option in der YouTube App immer noch nicht genutzt werden. Weiterhin sorgt die mobile Webseite von YouTube auf iOS 14 für Unmut. So berichten einige Nutzer, dass die mobile Webseite von YouTube nicht mehr die Bild-in-Bild-Funktion von iOS 14 unterstützt.

Wie von MacRumors bemerkt, beschränkt die YouTube App auf tvOS 14 Videos immer noch auf eine Auflösung von 1080p, so dass die 4K-Option auch mit der neuesten Version des Betriebssystems nicht angeboten wird.

Das war anders geplant. So erwähnt Apple nach wie vor auf seiner Webseite, dass tvOS 14 4K-Videos auf YouTube unterstützt. Auch der offizielle YouTube-Support bestätigte zuvor auf Twitter, dass Nutzer in der Lage sein werden, 4K-Videos auf dem Apple TV mit tvOS 14 abzuspielen. Der zugehörige Tweet wurde zwar mittlerweile entfernt, dafür bestätigte YouTube in einem neuen Tweet, dass bald der 4K-Support nachgereicht wird.

Sorry about the back and forth — jumping in to clarify that Apple TV 4K will support 4K playback soon. Stay tuned for an update here.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 18, 2020