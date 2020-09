Die Over-Ear-Kopfhörer „AirPods Studio“ geistern nun seit einige Zeit durch die Gerüchteküche. Zuletzt verdichteten sich die Informationen, dass die Kopfhörer noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Nun heißt es, dass die AirPods Studio über den Apple U1-Chip verfügen.

AirPods Studio sollen U1-Chip erhalten

Der renommierte Leaker @L0vetodream hat sich über das Wochenende mit verschiedenen Tweets (zum Teil im Klartext und zum Teil verschlüsselt) zu Wort gemeldet. Unter anderem spricht er davon, dass die AirPods Studio über den von Apple entwickelten Ultrabreitband-Chip U1 verfügen werden. Der U1-Chip in den Kopfhörer könnte dazu dienen, dass die Kopfhörer über die „Wo ist?“-App wiedergefunden werden, falls ihr sie mal verloren habt. Darüberhinaus sind sicherlich andere Funktionen (Erkennen anderer Geräte in Reichweite etc.) durchaus denkbar.

Erstmals hat Apple den U1-Chip im Herbst letzten Jahres beim iPhone 11 und iPhone 11 Pro verbaut. Vor wenigen Tagen kam die Apple Watch 6 auf den Markt, ebenfalls mit U1-Chip. Weitere Geräte verfügen aktuell noch nicht über den U1-Chip. Wir gehen fest davon aus, dass Apple den U1-Chip Schritt für Schritt bei weiteren Produkten zum Einsatz bringt und dieser an Bedeutung innerhalb des Apple Ökosystems gewinnt.

u1 for studio — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 20, 2020

Ein weiterer wichtiger Bestandteil in diesem Zusammenhang dürften die sogenannten AirTags sein. Dabei handelt es sich um einen Smart Finder, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. Die AirTags (hier seht ihr Renderings) könnten im kommenden Monat zusammen mit dem iPhone 12 (Pro) vorgestellt werden. Gleichzeitig könnte Apple dann auch die AirPods Studio vorstellen. Renderings zu den Kopfhörer sind kürzlich aufgetaucht.