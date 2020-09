Apple baut seinen Bezahldienst weiter aus. Wie das Unternehmen bekannt gibt, unterstützen Viva Wallet, Mercedes Credit Card und Pleo jetzt Apple Pay. Bereits angekündigt war der Abgang von dem Versicherungsanbieter Allianz. Dieser wird nun auch offiziell nicht mehr als Apple Pay Partner geführt.

Neuzugänge für Apple Pay

Seit Apple Pay im Jahr 2018 in Deutschland verfügbar ist, wächst die Anzahl der teilnehmenden Banken stetig an. Neu hinzugekommen sind nun die Angebote Pleo, Viva Wallet und Mercedes Credit Card.

Pleo bietet eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben, die Abrechnungen automatisiert und die Buchhaltung vereinfachen soll. Auch Viva Wallet bietet Unternehmen Dienstleistungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr und lässt sich zudem im Einzelhandel einsetzen. Dritter im Bunde ist die Mercedes Credit Card der BW-Bank, die den Pool der von Apple Pay unterstützten Kreditkarten erweitert.

Damit bringt es Apple Pay in Deutschland jetzt auf 44 offizielle Partner. Dabei bieten einige Banken mehrere Kreditkarten-Angebote für Apple Pay an. Hier die aktuellen Partner auf der Apple Webseite in der Übersicht:

Advanzia Bank

American Express

Augsburger Aktienbank

Barclaycard

Bank of America

BBBank

boon.

bunq

comdirect

Commerzbank AG

Consorsbank

Consors Finanz

Crosscard

Curve

Deutsche Bank

Deutsche Kreditbank AG (Visa-Kreditkarten, Lufthansa Miles & More-Kreditkarte, Porsche Card)

fidor BANK

Fleetmoney

Hanseatic Bank

HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG

iCard

ING

Klarna

BW (Mercedes Credit Card)

MLP Banking

Monese

N26

Netbank

Norisbank

o2 Banking

Openbank

Pleo

PSD Banken

Revolut

Sparda-Bank Berlin

Sparda-Bank Südwest

Sparkasse (Kreditkarten von Visa und Mastercard, girocard-Debitkarten)

Ticket Restaurant Edenred

TransferWise

Triodos Bank

Viabuy

VIMpay

Viva

Volksbanken Raiffeisenbanken

(Danke Ralf und Peter)