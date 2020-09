Insgesamt 18 Nominierungen für die Emmy Awards erhielt Apple mit seinen Apple TV+ Produktionen. Anfang September gestaltete der iPhone Hersteller seine Webseite um, um auf die Nominierungen für die einzelnen Serien aufmerksam zu machen. In der Nacht zu heute fand die Verleihung der Emmy Awards statt und Apple konnte einen Emmy Award mit nach Hause nehmen.

„The Morning Show“: Billy Crudrup gewinnt Emmy Award

Die Verleihung der Emmy-Awards fand in der Nacht auf den heutigen Montag statt. Apple erhielt im Vorfeld 18 Nominierungen. Dank Billy Crudups Auszeichnung als herausragender Nebendarsteller in einer Drama-Serie für seinen Auftritt in „The Morning Show“ konnte Apple einen Sieg verbuchen.

Bereits zuvor hatte Crudup für seine bereits als Cory Ellison auch den 2020 Critics ‚Choice Award gewonnen. In The Morning Show nutzt der aufstrebende Manager sein Charisma und Selbstvertrauen, um von einem Netzwerk zu profitieren. Doch dieses befindet sich plötzlich in einer Krise.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Crudups Emmy-Nominierung war eine von acht für „The Morning Show“, wobei Steve Carell, Jennifer Aniston, Mark Duplass und Martin Short ebenfalls Schauspielernominierungen erhielten, während Mimi Leder eine Regie-Nominierung erhielt. Die Show wurde auch für ihre farbenfrohe Eröffnungs-Titelsequenz und für das gesamte Produktionsdesign nominiert.

Weitere Emmy-Nominierungen erhielt Apple für Serien wie Defending Jacob (2 Nominierungen), Beastie Boys Story (5 Nominierungen), Home (1 Nominierung), Central Park (1 Nominierung) und The Elephant Queen (1 Nominierung).