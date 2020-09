Bereits vor ein paar Tagen hatten wir euch auf Änderungen bei AppleCare+ aufmerksam gemacht. Die neuen Vertragsbedingungen beinhalten allerdings noch weitere Anpassungen. Ab sofort bietet Apple für AppleCare+ in Deutschland auch Monatspolicen an.

AppleCare+: Monatspolicen ab sofort in Deutschland verfügbar

Bereits im Juli dieses Jahres hatte Apple die monatliche Bezahlweise für Apple Care+ in verschiedenen Ländern eingeführt. Ab sofort sind Monatspolicen auch bei uns in Deutschland und in Großbritannien verfügbar.

Laut Apple sind AppeCare+ Monatspolicen für iPhones, iPads und Apple Watches möglich. Die Buchung von AppleCare+ erfolgt unter anderm über die Apple Webseite sowie über die Apple Support App. Apple formuliert wie folgt

Die Laufzeit Ihrer Police beträgt einen (1) Monat. Ihre Police erneuert sich automatisch jeden Monat, beginnend ab dem aus dem Original-Kaufbeleg für Ihre Police auf ersichtlichen Datum, an dem Sie Ihre erste Monatspolice gekauft haben. Sofern Apple nicht länger in der Lage ist, den Service für Ihr versichertes Gericht oder ein Gerät der Marke Apple mit ähnlicher Funktionalität zu erbringen, wird Apple Ihnen eine Kündigung mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zukommen lassen, wonach Ihre Police nicht mehr erneuert wird.

Davon unberührt, bleibt weiterhin die Möglichkeit, eine „klassische“ befristete Police (je nach Produkt 24 oder 36 Monate) per Einmalzahlung zu kaufen. Für beide Arten von Policen beginnt der Hardwareschutz ab dem Datum, an dem ihr die Police erworben habt. Das heißt, wenn ihr AppleCare+ bis zu sechzig (60) Tage nach dem Kauf oder Leasingbeginn eures versicherten Produkts erwerbt, erhaltet ihr euren Hardwareschutz erst ab diesem Datum.