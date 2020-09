iOS 14.2 Public Beta 1 steht ab sofort als Download bereit. Nachdem Apple in der vergangenen Woche die iOS 14.2 Beta 1 für eingetragene Entwickler freigegeben hatte, geht es am heutigen Abend mit der iOS 14.2 Public Beta 1 für Teilnehmer am Apple Beta Programm weiter.

iOS 14.2 Public Beta 1

Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und die erste öffentliche Beta zu iOS 14.2 auf den eigenen Servern platziert. Dies bedeutet, dass freiwillige Tester das nächste (oder übernächste) iOS 14-Update vorab testen können.

iOS 14.2 stellt eine Mischung aus Bugfixes und neuen Funktionen vor. Auf der einen Seite arbeitet Apple unter der Haube, beseitigt Fehler und optimiert die Leistung des Systems und auf der anderen Seite verpasst Apple dem iPhone neue Funktionen.

Eine Verbesserung liegt in der engeren Verzahnung mit Shazam. Mit der nun freigegeben Beta 1 bzw. Public Beta 1 erhaltet ihr einen neuen Shazam-Button, den ihr im Kontrollzentrum platzieren könnt. Über diesen könnt ihr die Musikerkennung aktivieren. Die Buttons im Kontrollzentrum verwaltet ihr über Einstellungen -> Kontrollzentrum.

Zudem hat Apple die Medien-Steuerung im Kontrollzentrum leicht überarbeitet, so dass der Anwender eine besserer Übersicht erhält, was auf welchen Lautsprecher läuft. Wird aktuell keine Musik abgespielt erhaltet ihr entsprechende Musik-Vorschläge.

Tippt ihr innerhalb einer App auf den AirPlay-Button, so wird das Menü nun als Popover dargestellt, anstatt den gesamten Bildschirm zu belegen. Darüberhinaus haben die Entwickler eine neue Personenerkennung in die Lupen-App des iPhones eingebaut. Diese könnt ihr in den Bedienungshilfen aktivieren. Auf diese Art und Weise kann per Augmented Reality der Abstand zwischen euch und einer anderen Person ermittelt werden.

Auch das Icon für die Apple Watch App wurde angepasst und zeigt nun nicht mehr eine Apple Watch mit Sportarmband, sondern eine Apple Watch mit Solo Loop Armband.

Update 20:49 Uhr: Der Vollständigkeit halber… Apple hat auch die Public Beta 1 zu iPadOS 14.2, tvOS 14.2 und watchOS 7.1 freigegeben.